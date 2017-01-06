Ольга Бузова переключилась на брутальных бойцов

Телеведущая провела вечер в компании мужественных спортсменов. Звезда заявила, что в футболе она разбирается давно, и он успел ей надоесть. А вот с крепкими участниками турниров по смешанным боевым искусствам ей не приходилось иметь дел.

«Только закончила вести международный турнир по MMA в Пензе. Это был мой первый опыт ведения подобных масштабных мероприятий, и надеюсь, не последний! В футболе я уже разбираюсь, надоело. Буду изучать боевые искусства. Спасибо большое организаторам за приглашение, и Пензе за тёплый приём. И, конечно, всем бойцам за мужество и самоотдачу. На фото герои финальной битвы - Рустам Мадоян и Олег Петеринов».

Ведение «Битвы на Суре», судя по всему, стало для Бузовой весьма интересным опытом, который побудил в ней желание узнать больше о боевых искусствах и спортсменах, посвятивших жизнь этой сфере. Поклонники Ольги поспешили поделиться своими впечатлениями от увиденного в ее микроблоге. Многие сошлись во мнении, что при выборе спутника жизни Бузовой стоит присмотреться к бойцам, поскольку она нуждается в сильном и надежном плече. Кстати, сама знаменитость еще недавно признавалась, что именно такого мужчину она и рассчитывает встретить.

«Если честно, то мне хочется, чтобы в моей жизни был человек, который, наоборот, будет меня прятать от всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника», – заявляла Ольга.

В новом году Ольга Бузова расширяет горизонты. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая действительно начала жизнь с чистого листа, оставив позади прежнее окружение, привычки и род занятий. Если раньше хрупкую знаменитость можно было встретить в качестве приглашенной ведущей на исключительно развлекательных мероприятиях, где собирались преимущественно девушки, то сейчас Бузова соглашается на работу не для слабонервных.

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Накануне Ольга провела масштабный турнир по смешанным боевым искусствам в городе Пенза. Там звезду главной телестройки страны с нетерпением ждали тысячи местных жителей, включая спортсменов, которым предстояло выйти на ринг. Судя по всему, присутствие Бузовой помогло им настроиться на эффектный бой с серьезным результатом. В тот вечер, когда телеведущая блистала на ринге в элегантном брючном костюме, соцсети буквально ломились от публикаций с ее фото и видео, которые успели сделать гости турнира. Говоря об участии в столь зрелищном мероприятии, сама Ольга подчеркнула, что осталась в восторге от увиденного. Звезда не упустила возможности подшутить над экс-супругом, говоря о своем новом увлечении.

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