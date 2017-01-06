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Анна Семенович рассказала о замужестве и рождении ребенка

Секс-символ российских мужчин Анна Семенович сообщила журналистам, что готова к замужеству и рождению ребенка. Певица призналась, что любовь для нее занимает одно из главных мест в жизни. Однако точной даты своей свадьбы звезда не назвала.

Анна Семенович рассказала о замужестве и рождении ребенка


Экс-солистка коллектива «Блестящие» Анна Семенович рассказала, что не является противницей брачных уз, а даже наоборот, видит в этом плюсы. Но вот когда она сама станет замужней, пышногрудая красотка не уточнила. Единственное, что сказала о свадьбе Семенович, так это то, что не видит смысла в масштабном торжестве. Празднование бракосочетания, по мнению певицы и телеведущей, должно проходить у узком семейном кругу.

Что касается вопроса материнства, то Семенович долгое время ничего об этом не говорила. Но совсем недавно знаменитость поведала, что созрела для того, чтобы стать мамой.


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