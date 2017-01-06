Светлана Бондарчук после развода ищет острых ощущений

Знаменитость искупалась в ледяной горной речке. Светлана Бондарчук продемонстрировала, насколько она смелая женщина. Поступок 48-летней светской львицы восхитил ее поклонников, признавшихся, что они продрогли от одного просмотра видео заплыва звезды.

Не в пример своим звездным коллегам, телеведущая и редактор одного из глянцевых журналов Светлана Бондарчук отдыху в дальних теплых краях предпочла горы Северного Кавказа.

Судя по тому, какие фото и видео звезда размещает в микроблоге, ее времяпрепровождения можно смело назвать экстремальным. Очевидно, что Светлана Бондарчук не ищет комфорта, напротив, 48-летнюю женщину прельщают острые ощущения. Видео, которым светская львица поделилась накануне, пробирает буквально до дрожи. Ролик был снят в небольшом горном ауле Карачаево-Черкессии, на фоне потрясающе красивых зимних пейзажей. Светлана Бондарчук в купальнике смело погружается в воды быстрой горной реки, берега которой покрыты снегом и льдом. Причем бесстрашная женщина не просто окунается, а какое-то время проводит в быстром потоке, который пытается увлечь ее за собой.

«С головой, с головой давай!» - слышен мужской голос за кадром. «С головой не могу! - ответила Бондарчук. – Ой, как хорошо! Это божественно». «Вы прекрасно все сделали, молодец», - резюмировал мужчина, снимавший погружение Светланы Бондарчук в ледяную воду.

Подписчики знаменитости восхитились ее поступком, признаваясь, что продрогли уже от одного просмотра видео этого невероятного заплыва. Не упустили случая поклонники Бондарчук сделать комплименты ее стройной фигуре, которую она успела невзначай продемонстрировать.

«Браво и телу, и смелости!», «В горной реке и летом не слабо», «Какая смелая! Браво!», «Ух! Огонь вы, одним словом, дорогая!», «Фигура супер», «Там люди летом не купаются, потому что она горная и холодная очень. Молодец», «У меня дух захватывает, как будто я окунаюсь», - делятся эмоциями, возникшими после увиденного фолловеры Светланы Бондарчук.

Напомним, что весной прошлого года всех, кто следит за светской жизнью, шокировала новость о разводе Светланы с режиссером Федором Бондарчуком. Несмотря на расставание, экс-супруги сумели сохранить уважение и дружеские чувства по отношению друг к другу. Однако, судя по слухам и неоднозначным заявлениям светской львицы, она недолго была одна. Светлана Бондарчук заинтриговала фото с новым мужчиной

«Мне нравится, когда рядом с женщиной красивый молодой мужчина. Природа так устроена, что женщина раскрывается в более зрелом возрасте, а в этот момент ровесник или кто-то постарше уже ни к чему не готов. Или готов из последних сил», - поделилась Бондарчук в одном из недавних интервью.

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