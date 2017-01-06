Сыновья Егора Дружинина: «Папу лучше ￼￼￼￼не злить!» ￼￼

Наследники члена жюри шоу «Танцы» на ТНТ рассказали «СтарХиту», как отец учит их общаться с девочками. Дети хореографа объяснили, что он никогда не ругает их за плохие отметки, а также помогает находить общий язык с другими людьми.

С сыновьями хореографа Егора Дружинина – 13-летним Тихоном и 8-летним Платоном – мы встречаемся у них дома за чашкой чая. «Это не первое наше интервью, – сразу заявляет Платон. – Так что отвечать на вопросы журналистов мы привыкли. А я, возможно, когда вырасту, буду вашим коллегой. Обожаю фильм «Приключения Тинтина: тайна «Единорога», в котором юный корреспондент расследует дело о похищении сокровищ. Хочу так же!».

Комментарий папы: «Мы живем недалеко от Ботанического сада и площади трех вокзалов. Когда старший сын был маленьким, няня спрашивала его: «Тишуля, куда пойдем гулять?» И он отвечал: «На вокзал!» Рассматривал целыми днями поезда и учился читать по табло».

Комментарий папы: «Это правда, Ника в этом плане непреклонна. Однажды наша старшая дочь, 17­летняя Саша, еще учась в школе, не пришла на уроки, так одноклассники ей писали смс, не умерла ли она? Потому как знают – у нашей мамы просто так не прогуляешь».

Комментарий папы: «Они оба так делают – и танцуют каждый по-­своему. Вырастут и будут самоучками – как я».

Комментарий папы: «Тихон – это копия я в детстве, разве что шевелюра у меня никогда не была такой кучерявой. Он скромняга, хотя при этом достаточно эмоциональный. Оба мальчика болезненно относятся к несправедливости – это тоже от меня».

Тихон, а ты кем собираешься стать?Пока не решил. Но меня с детства влечет к железным дорогам. Я знаю, сколько вагонов в том или ином поезде, помню время отправления каждого состава из Москвы... Может быть, свяжу с этим жизнь.Платон, ты второй год учишься играть на кларнете. Нравится?Если честно, мне не всегда охота четыре раза в неделю в музыкальную школу ходить, поэтому иногда я уговариваю маму пропустить занятие. Но она не поддается.А я играю на гитаре – уже шесть лет, в следующем году выпускной.—Наверное, устраиваете родителям музыкальные выступления?Мама иногда просит, но мы в основном отказываем, потому что под вечер уже вялые. К тому же мне кларнет минимум полчаса собирать!А в школу ходите с удовольствием?Когда я посещал подготовительные курсы, мне там не нравилось – другие ребята из-за волос по плечи называли меня девчонкой. Теперь же люблю учиться, особенно уроки русского и физкультуры. А вот c математикой все сложнее, там задают слишком много домашней работы.А у меня по-всякому – бывают и тройки, и пятерки.—Ваши одноклассники смотрят «Танцы» на ТНТ?Да, иногда просят – мол, пусть папа не выгоняет этого танцовщика! Когда в «Битве сезонов» отец убрал Ильшата, некоторые ребята из класса были этим недовольны. Но я объяснил: Ильшату уже нет смысла участвовать в проекте, ему некуда расти.—У вас «танцевальные» гены: папа хореограф, двоюродный дядя Николай Цискаридзе артист балета... Неужели совсем не влекут танцы?Платон любит танцевать – включает музыку в кабинете папы, закрывается и наяривает...За что папа вас ругает?За отметки в школе – никогда, а вот если мы с Тихоном бесимся, он может и голос повысить. Особенно если много работал и пришел домой таким уставшим, что аж шатается. Но лучше до этого не доводить, а то он так закричит, что можно остолбенеть.—За каким советом вы можете обратиться к папе?У меня была ситуация в музыкальной школе, когда мы с педагогом по гитаре не могли найти общий язык. Она постоянно называла нас, учеников, лодырями, сплетничала на уроках о других преподавателях... Однажды я не смог взять какой-то аккорд на гитаре, педагог стала на меня кричать, чтобы я включил голову. А я ответил, что лучше бы она вместо того, чтобы орать, показала мне, как нужно сделать. Это ее очень разозлило, она грубо заявила: «Родители что, твоим воспитанием не занимаются?» Мне стало обидно... Дома я рассказал о случившемся папе. Он позвонил этой учительнице и строго поговорил с ней, а затем сходил к директору и добился, чтобы в следующем году меня перевели к другому педагогу.А я спрашиваю у папы, что делать с повышенным вниманием девочек ко мне. Они за мной толпами бегают – приходится в туалете прятаться.—А зачем они за тобой гоняются?Догадайтесь! Вы разве сами не понимаете? Тихон, кстати, у папы его мнение на тему девушек тоже спрашивает...Платон, дай я сам скажу, а то ты сейчас наговоришь. Да, на самом деле есть одна девочка из школы, которая мне нравится...И как у настоящей пары у них бывают ссоры...Да подожди ты! Мы действительно иногда ругаемся. Однажды повздорили, я пришел домой и стал писать ей смс, а она меня игнорирует. Спросил у папы – как быть? Он объяснил, что время от времени не нужно быть излишне настойчивым, а то можешь и надоесть.Чем, на ваш взгляд, вы похожи на папу?Мне часто говорят, что у меня его характер. Но чем именно, не уточняют.А я, как вы видите, забрал себе все его волосы. А если серьезно, я в папу скромный и сдержанный.Что вам родители на Новый год подарили?Нам подарки Дед Мороз приносит! Мы ему письма пишем и отправляем по почте в Великий Устюг. В этом году под елкой я нашел баллончики для граффити, серпантин и компьютер, а Тихон – ноутбук. Все, как мы загадывали.

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