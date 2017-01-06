Бузова и Тарасов, последние новости о разводе: телеведущая свела татуировку в честь Дмитрия

Известная российская телеведущая Ольга Бузова с недавнего времени считается официально свободной девушкой. Ведь 30 декабря был оформлен ее развод с супругом - футболистом Дмитрием Тарасовым. История любви двух известных личностей закончилась скандальным образом, с серией взаимных обвинений.Поклонники продолжают на регулярной основе интересоваться подробностями из личной жизни как телеведущей, так и спортсмена. Так, из последних новостей можно выделить тот момент, что Ольга продемонстрировала на свежей фотографии запечатленную себя с черной повязкой на запястье. Окружающие были этому удивлены, когда впервые заметили странный аксессуар в новогоднюю ночь. Но если в тот момент они не предали данному моменту серьезного значения, то впоследствии заострили на нем внимание.На сей раз речь идет об одном спортивном турнире, на котором Бузова выступила в качестве ведущей. На этом мероприятии знаменитость вновь появилась с черной повязкой. Фанаты быстро сделали следующий вывод: Ольга свела татуировку, которую она когда-то сделала в честь Дмитрия Тарасова. А пока не зажил след от косметической процедуры, девушка решила скрыть его под столь оригинальным аксессуаром.Также добавим, что практически сразу же после разрыва отношений с Тарасовым Ольга перекрасилась в темный цвет. Отныне ее волосы больше не напоминают о той блондинке из телевизора, что оказывалась в разных пикантных ситуациях. Бузова стала взрослее не только внешне, но еще и внутренне.

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