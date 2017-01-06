Авторизация
 
  • 11:24 – Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция 
  • 11:24 – Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017 
  • 11:24 – Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты 
  • 11:22 – #ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно? 


Елена Воробей терпит боль ради идеальных ягодиц

Артистка поделилась видео с процедуры по коррекции жировых отложений. Она шутит, что именно аппаратный массаж заменяет ей спортивные тренировки. Весь процесс звезда засняла на камеру и выложила видео на страничке в социальной сети.

Елена Воробей терпит боль ради идеальных ягодиц
Елена Воробей
// Фото: «Инстаграм»

Известная пародистка Елена Воробей решила обрести идеальные ягодицы. Актриса отправилась на процедуру к специалисту, который с помощью особого вида массажа помог вернуть этой части тела звезды былую упругость. Воробей засняла весь процесс на видеокамеру и поделилась получившимся роликом в социальной сети. В подписи к нему она намекнула, что умудрилась даже похудеть за новогодние праздники. 

«Попа ушла. Я такого от нее не ожидала! Ушла, но обещала скоро вернуться. Так хорошо после новогодних праздников LPG-массаж, встряска для всего организма», - отметила Елена.

Сначала мастер тщательно обработала проблемные зоны звезды специальным гелем, а затем активно начала водить по телу Воробей аппаратом с массажной насадкой. Как правило, такие процедуры весьма неприятны, а иногда от них даже остаются синяки, которые проходят через несколько дней. Подписчики Елены посчитали, что ей было бы лучше отправиться в спортзал, ведь физические упражнения также помогают создать тело мечты. 

Как и многие другие знаменитости, Елена Воробей предпочла встретить Новый год в кругу близких. В канун праздника рядом с ней была дочь Соня. Фолловеры Воробей сначала не поверили, что на снимке, выложенном в соцсети, запечатлена ее наследница. «Наша семейная новогодняя ночь была яркой и веселой. Вот какая уже взрослая моя маленькая доченька, мое солнышко», - подписала кадр Елена Воробей.

Артистка была рада, что 2016-й год закончился, так как он принес немало горестей их семье: ее мама скончалась от рака, а также погиб любимый мужчина, отец Сони. Игорь сорвался с крыши и получил серьезную травму головы. В течение длительного периода времени все верили, что его можно спасти, несмотря на то, что мужчина находился в коме. Елена Воробей впервые заговорила о гибели отца своей дочери

«Я подняла все свои связи, - рассказывала Воробей. - Игорю дали палату, специальный матрас, который обеспечивал циркуляцию крови. Он открывал глаза, начал шевелить руками. Мы не понимали, слышит он нас или нет, но я постоянно с ним разговаривала. Рассказывала, что его ждут дочка, сыновья. Эта борьба за жизнь длилась долгих девять месяцев, но мы проиграли». 


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166904-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2133
+0.02%
73.3246
+0.76%
1.1624
+1.02%
0.2095
+0.67%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Салат цезарь с курицей классический простой рецепт: отличное блюдо для новогоднего стола
  • 07:27
  • 2 396
  • 0
Прикольные СМС с Новым годом 2017 | короткие, смешные, шуточные
  • 15:33
  • 1 592
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 1 533
  • 0
Где был раньше этот очевидец падения ТУ-154 в Сочи
  • 05:16
  • 1 408
  • 0
Салат с кальмарами самый вкусный на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные
  • 10:53
  • 1 389
  • 0
Кто победил в Битве экстрасенсов 17 сезон: фото и фамилии видео
  • 05:48
  • 1 200
  • 0
Тайная вечеря, омерзительная восьмерка и что делал в женских общежитиях Дмитрий Нагиев
  • 04:26
  • 1 187
  • 0
Зважени та счастливы 6 сезон Финал: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 21:44
  • 1 105
  • 0
Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция
  • 11:24
  • 0
  • 0
Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017
  • 11:24
  • 0
  • 0
Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты
  • 11:24
  • 0
  • 0
#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?
  • 11:22
  • 0
  • 0
Ольга Бузова переключилась на брутальных бойцов
  • 11:17
  • 0
  • 0
Екатерина Варнава показала, от чего у нее прибавилось седых волос (видео)
  • 11:09
  • 0
  • 0
В Петербурге три женщины похитили из строительного магазина почти 100 тысяч рублей
  • 11:08
  • 0
  • 0
СМИ: силы Асада применили химическое оружие под Дамаском
  • 11:08
  • 0
  • 0
Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция
  • 11:24
  • 0
  • 0
Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017
  • 11:24
  • 0
  • 0
Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты
  • 11:24
  • 0
  • 0
#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?
  • 11:22
  • 0
  • 0
Ольга Бузова переключилась на брутальных бойцов
  • 11:17
  • 0
  • 0
Екатерина Варнава показала, от чего у нее прибавилось седых волос (видео)
  • 11:09
  • 0
  • 0
В Петербурге три женщины похитили из строительного магазина почти 100 тысяч рублей
  • 11:08
  • 0
  • 0
СМИ: силы Асада применили химическое оружие под Дамаском
  • 11:08
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров