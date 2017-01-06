Елена Воробей терпит боль ради идеальных ягодиц

Артистка поделилась видео с процедуры по коррекции жировых отложений. Она шутит, что именно аппаратный массаж заменяет ей спортивные тренировки. Весь процесс звезда засняла на камеру и выложила видео на страничке в социальной сети.

Известная пародистка Елена Воробей решила обрести идеальные ягодицы. Актриса отправилась на процедуру к специалисту, который с помощью особого вида массажа помог вернуть этой части тела звезды былую упругость. Воробей засняла весь процесс на видеокамеру и поделилась получившимся роликом в социальной сети. В подписи к нему она намекнула, что умудрилась даже похудеть за новогодние праздники.

«Попа ушла. Я такого от нее не ожидала! Ушла, но обещала скоро вернуться. Так хорошо после новогодних праздников LPG-массаж, встряска для всего организма», - отметила Елена.

Сначала мастер тщательно обработала проблемные зоны звезды специальным гелем, а затем активно начала водить по телу Воробей аппаратом с массажной насадкой. Как правило, такие процедуры весьма неприятны, а иногда от них даже остаются синяки, которые проходят через несколько дней. Подписчики Елены посчитали, что ей было бы лучше отправиться в спортзал, ведь физические упражнения также помогают создать тело мечты.

Как и многие другие знаменитости, Елена Воробей предпочла встретить Новый год в кругу близких. В канун праздника рядом с ней была дочь Соня. Фолловеры Воробей сначала не поверили, что на снимке, выложенном в соцсети, запечатлена ее наследница. «Наша семейная новогодняя ночь была яркой и веселой. Вот какая уже взрослая моя маленькая доченька, мое солнышко», - подписала кадр Елена Воробей.

Артистка была рада, что 2016-й год закончился, так как он принес немало горестей их семье: ее мама скончалась от рака, а также погиб любимый мужчина, отец Сони. Игорь сорвался с крыши и получил серьезную травму головы. В течение длительного периода времени все верили, что его можно спасти, несмотря на то, что мужчина находился в коме. Елена Воробей впервые заговорила о гибели отца своей дочери

«Я подняла все свои связи, - рассказывала Воробей. - Игорю дали палату, специальный матрас, который обеспечивал циркуляцию крови. Он открывал глаза, начал шевелить руками. Мы не понимали, слышит он нас или нет, но я постоянно с ним разговаривала. Рассказывала, что его ждут дочка, сыновья. Эта борьба за жизнь длилась долгих девять месяцев, но мы проиграли».

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