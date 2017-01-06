Новости шоу-бизнеса России сегодня, 06.01.2017: тайны звезд, последние новости знаменитостей на сегодняшний день, 6 января

В российском шоу-бизнесе, как обычно, происходит большое количество запоминающихся событий. Среди них выделим следующие новостные моменты, актуальные на сегодня, 6 января: Яна Рудковская встала на защиту своего младшего сына. Елена Летучая раскрыла свою главную фобию. Кристина Асмус показала трехлетнюю дочь, но раскрыть ее лицо отказалась.Сегодня, 6 января, сын продюсера Яны Рудковской и фигуристка Евгения Плющенко Саша отпразднует свой четвертый день рождения. Казалось бы, что звездные родители должны радоваться и готовиться к этому событию, но на деле все оказалось несколько по-другому. Неприятный сюрприз для маленького мальчика и его родителей недоброжелатели. Дело в том, что на микроблог Саши Плющенко в «Инстаграме», который от его имени в силу юного возраста малыша пока ведет его мама Яна Рудковская, пожаловались некие граждане. Дело дошло до того, что родителям Гном Гномыча, как Сашу зовут в семье, пришлось предъявлять документы, подтверждающие его личность. Яна Рудковская, до предела возмущенная действиями недоброжелателей, рассказала об этой некрасивой истории в микроблоге. Мама Саши Плющенко искренне не понимает, кому мог помешать ее сын.«Кому не дает покоя маленький мальчик-трудяжка, который в три года собирает аплодисменты на шоу не меньше, чем его именитый папа, до сегодняшнего дня оставалось загадкой, а вот сегодня мы узнали имена этих товарищей. Стыдно за вас, ребята! Понятно, что нижайшую гадость вы эту сделали на праздники, чтобы мы долго не могли восстановить справедливость! То, что вам военные действия с папой и мамой Саши не по зубам, а только вот такие подобные низости, говорит о том, что вы реально несчастные люди и только Бог вам судья», - высказалась в эмоциональном ключе Рудковская.Ведущая шоу "Ревизорро" не может отключиться. Онa просто болеет за свое дело. Уже три года Елена Летучая почти не снимает белые перчатки. Она проверяет рестораны, хостелы и отели, став грозой как для провинции, так и для столицы. Ее не пускают, выгоняют, бьют, запирают в холодильниках, но она бесстрашно стоит на страже санитарных норм. "Если в первых трех сезонах я давала информацию, что вы можете вернуть деньги за плохой номер, то сейчас я уже глубже рою, - пояснила Летучая. - Например, раз у нас так популярны суши, давайте расскажем, что за паразиты могут жить в рыбе, какие могут быть последствия".Елена осознает, что, затрагивая вопросы здоровья, она берет на себя большую ответственность: "Если у зрителей начнется истерия и они побегут по нашему совету к доктору, - прекрасно, хуже не будет. Когда люди по незнанию едят все подряд, это печально". При этом паразиты и грязь не дают ей покоя и после того, как камера выключается. "Даже дома иногда не могу отключиться, все кипит. Могу ночью проснуться, потому что прямо во сне вижу: вот здесь неправильно сделали, там по-другому лучше будет. Вскакиваю, начинаю всем звонить, писать письма, сама что-то переписывать, переделывать. Это называется болеть своим делом", - уточнила телезвезда.Популярная звездная семья в лице Гарика Харламова и Кристины Асмус предпочитают скрывать лицо своей дочери Анастасии. Между тем, девочке уже исполнилось три года. За столь внушительный промежуток времени Гарик и Кристина не решились на то, чтобы продемонстрировать внешность своей дочери. Накануне Асмус показала фотоснимок Анастасии, под которым оставила следующий комментарий: «Сегодня нашей дочке 3 годика! Милая наша, самая добрая, умная, красивая, послушная, веселая, заботливая, ласковая, сказочная, мы тебя очень-очень любим!!! Будь счастлива!!! Улыбайся и смейся беззаботно, задорно! С Днем рождения, Настюша!!!».В честь праздничного события Кристина сделала своей дочурке длинную косу. На снимке, помимо всего прочего, девочка показывает на пальцах, сколько ей исполнилось лет. Но вот лицо малышки по-прежнему остается недоступным для широкой общественности и конкретно поклонников Харламова и Асмус, что их немного расстраивает.

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