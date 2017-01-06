Нонна Гришаева тяжело переживает расставание с дочерью

Артистка рассказала, что ей до сих пор трудно смириться с тем, что наследница учится за границей и у них нет возможности видеться часто. Женщина не скрывает, что ей, как и любой другой матери, сложно свыкнуться с тем, что 20-летняя дочь Анастасия живет отдельно.

Нонна Гришаева призналась, что скучает по старшей дочери Насте. Девушка живет и учится за гранией, поэтому у мамы нет возможности видеться с ней регулярно. Актриса полагает, что материнские чувства невозможно скрыть, ведь родители, по словам Нонны, все равно переживают за своих наследников. Ей кажется, что детям проще переносить расставания, они полны идей и планов, в которые полностью погружены. А родители, как рассказала Гришаева, несмотря на все заботы, не могут не думать о наследниках.

Дочь Нонны Гришаевой получит высшее образование за границей

Надо сказать, что актриса старается не поддаваться эмоциям. Она сообщила, что сама столкнулась с такой же ситуацией, когда решила уехать из родной Одессы. Первое время в Москве Гришаева не могла свыкнуться с мыслью, как будет жить дальше. Очевидно, что тогда технические возможности не позволяли Нонне часто созваниваться или переписываться с родными.

«Конечно, нам с дочкой сложно жить вдали друг от друга, но я сама через это прошла когда-то, уехав в юности в Москву. Думаю, мне тогда было гораздо сложнее, чем Насте сейчас. Вообще, как мне кажется, мамам при расставании всегда тяжелее, чем детям», – заявила артистка.

К слову, теперь Нонне Гришаевой не так сложно дозвониться дочери, как это было раньше. Они стараются выходить на связь при любой удобной возможности. Надо сказать, что, несмотря на расстояние, Настя и ее мама поддерживают теплые, доверительные отношения. Наследница пытается радовать родительницу, когда предоставляется случай. Актриса вспомнила, что на свой прошлый день рождения получила невероятно красивую картину, написанную дочерью. Поскольку Настя учится на факультете иллюстрации и графики, она всегда восхищает близких своим талантом и мастерством.

«Сама я вообще не умею рисовать, и для меня дочкины работы – просто фантастика. Одно из наиболее сильных последних потрясений – картина маслом, которую дочь подарила мне на юбилей летом. Настя нарисовала меня в моей любимой роли цыганки Инес в мюзикле «Зорро». Совершенно потрясающая картина, лучший подарок мне на день рождения», – поделилась Нонна в ходе беседы.

Нонна Гришаева вспомнила, что получила подарок от наследницы во время отдыха в Черногории. Поскольку картина была написана маслом, ей требовалось много времени, чтобы высохнуть. «Мы долго не могли увезти картину домой. И вот только две недели назад смогли привезти ее в Москву», – рассказала актриса в интервью Woman's Day.

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