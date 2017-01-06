Полный порядок: 10 способов восстановить организм после праздников

«СтарХит» выяснил, как питаться привычными новогодними блюдами и не толстеть. Для этого необходимо соблюдать лишь несколько важных правил, о которых многие забывают.

В новогоднюю ночь мы все собирались за большим праздничным столом и под бой курантов, звон бокалов, соблазнительные ароматы новогодних блюд и мандаринов, чтобы встретить Новый год!

Безусловно, это чудесная пора, но с одной стороны – веселье, гости, подарки, обильные застолья, а с другой – тяжелое время для нашего организма, пищеварительной системы, здоровья, самочувствия и, конечно же, фигуры. Как бы правильно мы ни питались, все же в новогоднюю ночь неизбежны поздние приемы пищи и переедания.

Разумеется, не стоит отказываться от праздника и создавать психологический дискомфорт: отдых на то и отдых, чтобы расслабиться и не загружать себя лишними переживаниями. В данном материале рассмотрим 10 простых в исполнении и эффективных способов, как помочь организму минимизировать последствия праздников и быстрее восстановиться.

ПРАВИЛО № 1 – правильное начало дня

Не поддавайтесь соблазну начинать утро с остатков новогоднего стола. Как раз наутро после позднего ужина/переедания рекомендуется пропустить завтрак и до 12:00–13:00 пить только воду. Вообще существует миф, что завтрак – самый плотный прием пищи. В действительности же утро – это время очищения организма, и плотный завтрак не рекомендован особенно тем, у кого есть проблемы с кишечником (запоры и т.д.). Так что правило № 1 – пропуск завтрака после сытного позднего ужина. Допустим просто легкий завтрак с клетчаткой (например, фрукты, орехи).

ПРАВИЛО № 2 – никаких крайностей

На следующий день после переедания не делайте разгрузку, ведь такие перепады в питании нагружают организм еще больше и создают ему стрессовые условия.

ПРАВИЛО № 3 – останавливаем негативные процессы

Для этого начинайте и заканчивайте день 1 ч. ложкой меда (если нет аллергии и противопоказаний). Мед едим утром после стакана воды, минут через 20–30. Это даст бактерицидный эффект, а также предотвратит процессы брожения от новогодних блюд и сложных сочетаний продуктов. И перед сном – 1 ч. Ложка за час до сна, без напитков и еды.

ПРАВИЛО № 4 – сочетание продуктов

Вы уже достаточно намешали в праздники, и сейчас самое время нормализовать работу ЖКТ. Для этого очень важно правильно сочетать продукты. Правил и секретов множество! Все они основаны на знаниях физиологии и рефлексах пищеварительной системы. В полном объеме я их даю на моих программах. Но начнем с простого – выбирайте блюда из одной категории. Если салат мясной, то и на горячее должно быть мясо, а не рыба, то есть не смешивайте разные виды белка одновременно.

ПРАВИЛО № 5 – ВРЕМЯ ФРУКТОВ

Фрукты – это не десерт, и их важно есть или до еды (за 40–60 минут), или как отдельный перекус/прием пищи (минимум через 1,5 часа после основного приема пищи). После застолья ЖКТ особенно чувствителен, и в случае нарушения данного правила вздутие почти всем гарантировано.

ПРАВИЛО № 6 – ОЩЕЛАЧИВАНИЕ

Переедание провоцирует повышенную выработку ферментов, что приводит в свою очередь к «закислению» организма. Избыток кислот накапливается в печени, вредит ЖКТ и приводит к множеству неприятных последствий – изжога, боли в желудке... Самый действенный ощелачивающий продукт – зелень (петрушка, укроп, шпинат, руккола, всевозможные салаты и т.д.). После застолья тщательно следите за ее наличием в рационе и добавляйте к каждому приему пищи с белковыми продуктами. В день порция зелени должна быть минимум 20 граммов.

ПРАВИЛО № 7 – ОЧИЩЕНИЕ

Откажитесь на несколько дней от всех слизеобразующих продуктов (вся молочная продукция, крупы с глютеном, орех кешью), чтобы ваш организм и ЖКТ отдохнули, ушла отечность и улучшилось качество кожи. Это, кстати, отличная профилактика целлюлита.

ПРАВИЛО № 8 – РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ

Через 2–3 дня после позднего ужина/переедания делаем разгрузочный день для организма. В такие сроки это уже будет ему на пользу.

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ РАЗГРУЗОЧНОГО ДНЯ ЗИМОЙ:

1–2 стакана воды утром, через 20 минут 1 ч. ложка меда + стакан орехового молока/ горсть вымоченных орехов, через 30–40 минут (или как проголодаетесь) пшенная каша на воде с тыквой, медом/ сиропом агавы и корицей, обед – чечевица с овощами, овощной салат, перекус – любой фрукт, ужин – овощи на гриле (баклажан/цукини/красный перец – любые, не содержащие крахмал) с соусом песто или оливковым маслом.

ПРАВИЛО № 9 – АКТИВНЫЙ ДЕТОКС

Процесс вывода токсинов идет через поры, кожу, с дыханием, поэтому проводите время с пользой! Рекомендуются кардиотренировки, спорт на свежем воздухе, любая физическая активность: лыжи, коньки, сноуборд, прогулки, игры с детьми и т.д.

ПРАВИЛО № 10 – БАННЫЙ ДЕНЬ

Также для ускорения процесса очищения отлично подойдут баня, горячие ванны с солью, даже просто ванночки для ног перед сном – в них хорошо добавлять 1 ст. ложку молотого имбиря.

Праздники требуют от нас соблюдения некоторых традиций, которые, к сожалению, не самым лучшим образом отразятся на нашем здоровье. Следуя этим рекомендациям, выходные и первые дни после них вы сможете провести в хорошем настроении и с минимальными последствиями для фигуры и здоровья – в частности, улучшите самочувствие и работу ЖКТ, а бонусом сбросите пару лишних килограммов за неделю.

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