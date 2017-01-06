"Дом-2" новости и слухи сегодня, 06.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 6 января

Самые актуальные новости с телепроекта "Дом-2" на сегодня, 6 января, сообщают о следующих событиях из жизни его участников: новенький Петр пригласил на свидание Майю Донцову, которую сразу же попросил стать его пассией. Вскоре на шоу вернется Татьяна Африкантова. Главной новостью вчерашнего дня стало изгнание на мужском голосовании Ильи Яббарова.— Ольга Рапунцель никак не может свыкнуться с мыслью, что ее с Дмитрием Дмитренко постоянно унижают на Сейшельских островах, якобы это происходит из-за зависти каких-то отдельных личностей.— На проект прибыла бабушка Майи Донцовой. Однако до сих пор непонятно, на совсем она приехала или же просто погостить.— Марина Мексика совсем скоро пройдет через еще одну пластическую операцию. В частности, 15 января ей должны увеличить грудь.— Самой обсуждаемой свежей новостью является уход Ильи Яббарова, которого выгнали на мужском голосовании. Следом за них за ворота отправились Катя Кауфман и Ника Шукурова.— Новенький Петр пригласил Майю Донцову на свидание, во время которого предложил создать пару. Но девушка ответила отказом, посетовав на то, что рядом с ней ей достойный молодой человек Захар.— Тем временем, Валерий Блюмнекранц отверг информацию от своей тещи по поводу того, что они с Татой Абрамсон покинул "Дом-2" из-за Александры Гозиас. Он не стал уточнять, что конкретно побудило их уйти, лишь отметив, что причины на самом деле были весомыми.— Через несколько дней на проекте появится Татьяна Владимировна Африкантова.

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