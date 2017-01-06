Анна Семенович готова к статусу матери-одиночки

В течение длительного периода времени Анна Семенович не решалась общаться на тему материнства. Однако теперь она все чаще говорит о пополнении в семье, заявляя, что до 30 лет вообще не думала об этом. При этом артистка придерживается мнения, что рожать детей нужно не для мужчины, а для себя. Анна уверяет, что видела много семейных драм и трагедий, когда браки распадались по инициативе представителей сильного пола. Они снимали с себя обязанности главы семейства и и оставляли жену и ребенка.
Анна Семенович готовится стать мамой
Исполнительница утверждает, что необходимо подготовиться к тому, что после появления малыша избранник может захотеть разорвать отношения. По словам Семенович, миллионы мужчин не выдерживают того давления, под каторое попадают в этот момент, они быстро перестают бороться. По этой причине любой женщине крайне важно думать о том, что беременность стала лучшим подарком судьбы именно для нее.
Стоит отметить, что при таком настрое Анна не отменяет того факта, что идеальными были бы те отношения, где все же есть любимый и заботливый мужчина, который полюбит своего малыша и не разойдется с матерью ребенка. Семенович акцентирует внимание на том, что дети всегда должны быть желанными, иначе с самого рождения они будут обречены на несчастья. По словам артистки, очень важно, чтобы родители оберегали малыша и заботились о нем.
Надо сказать, что Анна Семенович считает неправильным устанавливать для женщин возрастные рамки. Ей неприятно, что общество мыслит стереотипами и думает о том, что рожать после 30 лет бессмысленно. Знаменитость уверенно заявляет, что беременность облагораживает в любом возрасте. Главное, как рассказала певица, осознанно подойти к этому моменту. Анна следит за своим здоровьем, правильно питается, поэтому планирует рожать первенца примерно в 40 лет. Важным для нее остается то, чтобы рядом был нужный человек. «Я мечтаю о том, чтобы в момент зачатия я любила будущего отца ребенка, а он любил меня. То, как мать ощущает себя во время беременности, с каким настроем она носит малыша — все это отразится на его дальнейшей судьбе», – рассказала артистка в интервью Teleprogramma.pro.
Жми «Нравится» и получай самые лучшие советы, новости, рецепты и лайфхаки в Фейсбуке!