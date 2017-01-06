Яна Рудковская встала на защиту младшего сына

6 января сыну продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Саше исполнится четыре года. Неприятный сюрприз для маленького мальчика и его родителей в канун дня рождения приготовили недоброжелатели звездного семейства.
Дело в том, что на микроблог Саши Плющенко в «Инстаграме», который от его имени в силу юного возраста малыша пока ведет его мама Яна Рудковская, пожаловались некие граждане. Дело дошло до того, что родителям Гном Гномыча, как Сашу зовут в семье, пришлось предъявлять документы, подтверждающие его личность. Яна Рудковская, до предела возмущенная действиями недоброжелателей, рассказала об этой некрасивой истории в микроблоге. Мама Саши Плющенко искренне не понимает, кому мог помешать ее сын.
Микроблог Саши Плющенко в «Инстаграме» и впрямь очень популярен, у малыша более ста пятидесяти тысяч подписчиков. А посты неизменно собирают десятки тысяч лайков. Яна Рудковская не так давно ввела традицию выкладывать в микроблоге не только фотографии сына Саши, но и коротенькие видеосюжеты с ним. Ролики, на которых малыш отвечает на вопросы мамы или папы, пользуются большой популярностью у подписчиков микроблога. Рассуждения Саши или же видео с его проказами всегда наполнены такой добротой и любовью, что вызывают аналогичную реакцию у всех, кто смотрит ролики с Гном Гномычем в главной роли. Сын Рудковской и Плющенко сделал неожиданное признание
Стоит отметить, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко развит не по годам. Несмотря на свой юный возраст, Саша очень смышлен и проявляет интерес к самым разным видам деятельности. А не так давно Гном Гномыч выступил перед многотысячной публикой, дебютировав на льду в шоу своего папы «Щелкунчик».
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