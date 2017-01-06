Яна Рудковская встала на защиту младшего сына

Продюсер рассказала, что трехлетнему Саше в «Инстаграме» объявили войну. Яна Рудковская возмущена действиями некоторых граждан, писавших жалобы на микроблог, который она ведет от имени своего наследника. Звездная мама не может понять, кому не дает покоя слава и популярность ее маленького сына.

6 января сыну продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Саше исполнится четыре года. Неприятный сюрприз для маленького мальчика и его родителей в канун дня рождения приготовили недоброжелатели звездного семейства.

Дело в том, что на микроблог Саши Плющенко в «Инстаграме», который от его имени в силу юного возраста малыша пока ведет его мама Яна Рудковская, пожаловались некие граждане. Дело дошло до того, что родителям Гном Гномыча, как Сашу зовут в семье, пришлось предъявлять документы, подтверждающие его личность. Яна Рудковская, до предела возмущенная действиями недоброжелателей, рассказала об этой некрасивой истории в микроблоге. Мама Саши Плющенко искренне не понимает, кому мог помешать ее сын.

«Кому не дает покоя маленький мальчик-трудяжка, который в три года собирает аплодисменты на шоу не меньше, чем его именитый папа, до сегодняшнего дня оставалось загадкой, а вот сегодня мы узнали имена этих товарищей. Стыдно за вас, ребята! Понятно, что нижайшую гадость вы эту сделали на праздники, чтобы мы долго не могли восстановить справедливость! То, что вам военные действия с папой и мамой Саши не по зубам, а только вот такие подобные низости, говорит о том, что вы реально несчастные люди и только Бог вам судья», - эмоционально высказалась Яна Рудковская.

Микроблог Саши Плющенко в «Инстаграме» и впрямь очень популярен, у малыша более ста пятидесяти тысяч подписчиков. А посты неизменно собирают десятки тысяч лайков. Яна Рудковская не так давно ввела традицию выкладывать в микроблоге не только фотографии сына Саши, но и коротенькие видеосюжеты с ним. Ролики, на которых малыш отвечает на вопросы мамы или папы, пользуются большой популярностью у подписчиков микроблога. Рассуждения Саши или же видео с его проказами всегда наполнены такой добротой и любовью, что вызывают аналогичную реакцию у всех, кто смотрит ролики с Гном Гномычем в главной роли. Сын Рудковской и Плющенко сделал неожиданное признание

Стоит отметить, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко развит не по годам. Несмотря на свой юный возраст, Саша очень смышлен и проявляет интерес к самым разным видам деятельности. А не так давно Гном Гномыч выступил перед многотысячной публикой, дебютировав на льду в шоу своего папы «Щелкунчик».

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