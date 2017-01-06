Галина Юдашкина с мужем хотят стать многодетными родителями

Молодая мама сообщила, что не остановится на одном ребенке. Галина Юдашкина призналась, что она и ее супруг Петр Максаков страстно мечтают о том, чтобы в их семье было несколько детей. Дочь известного кутюрье считает своего мужа идеальным отцом.

Дочь известного модельера Валентина Юдашкина Галина и ее супруг Петр Максаков слывут очень дружной и гармоничной парой. Муж и жена трепетно относятся друг к другу и обожают своего девятимесячного сына Анатолия.

Как выясняется, семейная пара не собирается останавливаться на одном ребенке. Галина и Петр планируют стать многодетными родителями и мечтают, чтобы в их семье рос не один, а несколько наследников. Сокровенными планами Галина Юдашкина поделилась, поздравляя любимого супруга с днем рождения. Молодая женщина отметила, что Петр Максаков – прекрасный отец, для которого хочется рожать малышей еще и еще.

«Мой любимый мужчина, мой муж, мой друг с Днем рождения тебя! Хочу пожелать нам много детей, которых мы с тобой планируем, потому что ты замечательный папа! Успехов и удачи в новых проектах и здоровья! Очень люблю!» - написала Галина Юдашкина в микроблоге.

Искреннее признание тронуло подписчиков молодой женщины. Они тут же принялись оставлять добрые пожелания Петру и восхищаться гармоничными отношениями в звездной семье.

«Какая вы красивая пара. Галя, вы пример того, как должна выглядеть молодая мама! Счастья вам», «Счастья, здоровья, любви вашей замечательной семье! И с днем рождения! Пусть сбудется все задуманное», «Поздравляю! Желаю здоровья и много деток! Обязательно! Вы красивые, молодые, успешные!», «Как приятно читать такие строчки! С днем рождения вашего мужа, и пусть мечты сбываются», - отозвались на пост Галины Юдашкиной ее фолловеры.

Чуть позже к поздравлениям дочери присоединилась мама Галины Марина Юдашкина. «Дорогой Петя! Наш любимый зять, поздравляем с Днем рождения! Ты у нас замечательный, желаем тебе здоровья, интересных проектов, исполненных желаний! Мы тебя любим!» - написала любимая теща.

Напомним, 26-летняя Галина Юдашкина впервые стала мамой в начале апреля 2016 года. Галина Юдашкина родила первенца

Первенец дочери кутюрье и ее супруга Петра Максакова появился на свет за океаном, в одной из клиник Нью-Йорка. Малыша назвали Анатолием в честь его прадедушки, который был известным в СССР дипломатом.

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