Галина Юдашкина с мужем хотят стать многодетными родителями

Дочь известного модельера Валентина Юдашкина Галина и ее супруг Петр Максаков слывут очень дружной и гармоничной парой. Муж и жена трепетно относятся друг к другу и обожают своего девятимесячного сына Анатолия.
Как выясняется, семейная пара не собирается останавливаться на одном ребенке. Галина и Петр планируют стать многодетными родителями и мечтают, чтобы в их семье рос не один, а несколько наследников. Сокровенными планами Галина Юдашкина поделилась, поздравляя любимого супруга с днем рождения. Молодая женщина отметила, что Петр Максаков – прекрасный отец, для которого хочется рожать малышей еще и еще.
Искреннее признание тронуло подписчиков молодой женщины. Они тут же принялись оставлять добрые пожелания Петру и восхищаться гармоничными отношениями в звездной семье.
«Какая вы красивая пара. Галя, вы пример того, как должна выглядеть молодая мама! Счастья вам», «Счастья, здоровья, любви вашей замечательной семье! И с днем рождения! Пусть сбудется все задуманное», «Поздравляю! Желаю здоровья и много деток! Обязательно! Вы красивые, молодые, успешные!», «Как приятно читать такие строчки! С днем рождения вашего мужа, и пусть мечты сбываются», - отозвались на пост Галины Юдашкиной ее фолловеры.
Чуть позже к поздравлениям дочери присоединилась мама Галины Марина Юдашкина. «Дорогой Петя! Наш любимый зять, поздравляем с Днем рождения! Ты у нас замечательный, желаем тебе здоровья, интересных проектов, исполненных желаний! Мы тебя любим!» - написала любимая теща.
Напомним, 26-летняя Галина Юдашкина впервые стала мамой в начале апреля 2016 года. Галина Юдашкина родила первенца
Первенец дочери кутюрье и ее супруга Петра Максакова появился на свет за океаном, в одной из клиник Нью-Йорка. Малыша назвали Анатолием в честь его прадедушки, который был известным в СССР дипломатом.
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