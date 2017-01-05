За Брэдом Питтом установили настоящую слежку

Актеру все-таки удастся увидеться с наследниками на новогодние праздники. Правда, мужчина сможет встретиться с ними в сопровождении медицинского работника. Бывшая супруга звезды представила к нему психолога, потому что до сих считает его потенциально опасным для детей.

Брэд Питт находится под тотальным контролем своей бывшей жены. Несмотря на то, что пара объявила о расставании еще в середине сентября прошлого года, в течение всего это времени актер мог навещать своих наследников лишь после приемов у психолога. Этого врача Питт посещает регулярно. Специалист общается со знаменитостью, после чего определяет, имеет ли смысл мужчине видеться с детьми. Он лично назначает даты встреч Брэда, просит его сообщать о своих планах и тщательно контролирует эмоциональный фон знаменитости.

Брэд Питт не смог отметить Новый год с детьми

Анджелина Джоли запретила Брэду Питту приближаться к детям без присутствия соцработника и предоставленных результатов анализов на содержание в крови алкоголя или запрещенных веществ. Интересно, что звезда «Малифисенты» не стала лишать отца возможности отметить с дочерями и сыновьями Рождество, однако сразу после празднования увезла их в Колорадо.

Судя по всему, Брэду Питту не нравятся условия бывшей супруги, однако источники, приближенные к артисту уверяют, что мужчина готов согласиться на все, лишь бы Джоли не лишала его возможности проводить время с детьми. С самого начала бракоразводного процесса актер неоднократно добивался опеку над наследниками, но Анджелина пускала в ход все средства, чтобы этого не произошло. К тому же 15-летний сын Мэддоксначал угрожать Питту выложить в Сеть видеоролик, в котором запечатлен фрагмент ссоры родителей.

К слову, буквально недавно актер потребовал в судебном порядке соблюдать строгую конфиденциальность по рассматриваемому делу. Западные таблоиды считают, что таким образом актер пытается скрыть подоробности семейной жизни, в которой имело место насилие. Инсайдеры не понимают, чего актриса хочет добиться встречным иском, ведь несколько месяцев назад Департамент по вопросу семьи закрыл дело о жестоком обращении Питта с детьми за отсутствием улик.

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