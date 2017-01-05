У меня теперь есть единственная в мире открытка

Я с удовольствием поместил их в свою уже ставшую большой коллекцию. Некоторые оказались еще и с марками новогодней и рождественской тематики, что вообще красота! Я собираю подобные марки уже 20 лет.
А вот поздравление из города Кушва Свердловской области с населением в 29 000 человек, которое мне прислали Захаровы, Сериковы, Манжерины, Никешины, Меркурьевы, Сидоровы, Шмаковы, Галкины, Шидяковы, Козак, Зеленины, Власовы, Бурцевы, Назаровы, Заблоцкие, Таушкановы, Шатовы, Пуговкины (все они дружат семьями и проживают на одной улице Серова), ни в один альбом не поместится. «Посылаем для Вас Огненного Петушка с нашими теплыми аплодисментами, чтобы они согревали Вас в холодные зимние дни. Перышки его непростые – это наши обведенные ладони». Таким красочным панно я накрыл дома журнальный столик. Смотрю на него иногда и радуюсь: «Уникальная открытка! Ни у одного человека на планете такой нет!»
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