У меня теперь есть единственная в мире открытка

Лучшим подарком для меня стали новогодние открытки, которые вы отнесли на поч­ту 31 декабря. Их в этот же день там проштамповали, а потом они разлетелись по на­шей большой стране и попали ко мне.

Я с удовольствием по­местил их в свою уже ставшую большой коллекцию. Некото­рые оказались еще и с марка­ми новогодней и рождествен­ской тематики, что вообще красота! Я собираю подобные марки уже 20 лет.

А вот поздравление из горо­да Кушва Свердловской об­ласти с населением в 29 000 человек, которое мне присла­ли Захаровы, Сериковы, Ман­жерины, Никешины, Мерку­рьевы, Сидоровы, Шмаковы, Галкины, Шидяковы, Козак, Зеленины, Власовы, Бурцевы, Назаровы, Заблоцкие, Таушка­новы, Шатовы, Пуговкины (все они дружат семьями и прожи­вают на одной улице Серо­ва), ни в один альбом не поместится. «Посылаем для Вас Огненного Петушка с наши­ми теплыми аплодисментами, чтобы они согревали Вас в хо­лодные зимние дни. Перышки его непростые – это наши об­веденные ладони». Таким кра­сочным панно я накрыл дома журнальный столик. Смотрю на него иногда и радуюсь: «Уникальная открытка! Ни у одного человека на планете такой нет!»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166867-news.html