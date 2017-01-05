Эштон Катчер заявил, что хочет третьего ребенка от Милы Кунис

Эштон Катчер сделал заявление, что хочет третьего ребенка от звездной супруги Милы Кунис. Актриса родила мальчика чуть больше месяца назад.
Пару дней назад в одном из торговых центров журналисты встретили Кунис. Актриса выглядела похорошевшей, и видно, что у неё такой же размер одежды, как и до беременности. После рождения второго ребёнка пошли слухи, что звёздная пара решили завести третьего, но инсайдер эту версию опроверг. Случайно Катчер обмолвился, что в его понимании полноценная семья, это больше чем двое детей. Актёр признался, что надеялся, что вторым также будет девочка, тогда бы Кунис согласилась на третьего. Кунис же рассказала, что была ошарашена своей второй беременностью, и совсем не ожидала этого.
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