Звезда «Голоса» Габриэлла рискует остаться без бизнеса

Женщина рассказала, как пытается выбраться из кризиса. Артистка занимается продажей одежды для фитнеса, и в последнее время спрос на ее продукцию резко упал. Габриэлла не исключает, что ей придется распрощаться с проектом и заняться чем-то другим.

Последние несколько месяцев были тяжелыми для многих представителей российского шоу-бизнеса. Почти каждый пытается открыть свое дело, чтобы не зависеть от профессии и иметь стабильный доход. Так, бразильская певица завезла в столицу линию фитнес-одежды из родного города Рио-де-Жанейро, чтобы спортсменки могли выглядеть привлекательно. Но столкнувшись с недоверием покупателей, кризисом и другими проблемами, ей пришлось задуматься о закрытии проекта, в который были вложены средства и силы.

«Спрос намного снизился, и вот уже несколько месяцев мы не продаем прогнозируемый оптимальный объем. Клиенты просят скидки и слишком долго принимают решение о покупке», - с грустью рассказывает певица.

Знойная брюнетка планировала открытие магазина и целой сети, но пока с этим приходится повременить. Несмотря на серьезные трудности, Габриэлла уверена, что найдет выход из положения. Правда, не исключает, что с данным проектом ей придется распрощаться и подумать о создании нового.

«В будущем, подумываю над открытием танцевальной школы», - делится планами Габриэлла. Артистка собирается преподавать танцы бразильской культуры, устраивать мастер-классы в различных сетях фитнес-центров. Однако прежде чем осуществить задуманное ей необходимо разобраться с имеющимися проблемами в бизнесе.

32-летняя певица не раз отмечала, что своей идеальной фигурой обязана исключительно фитнесу. Именно благодаря этому увлечению в свое время у нее и появилась идея о создании собственной линии одежды для занятий спортом.

«Я обратила внимание, что в России женская одежда для фитнеса очень отличается от бразильской - у нас она яркая и сексуальная, - объяснила Габриэлла. - Сама идея открыть линию одежды пришла ко мне во время бразильской вечеринки. Я поняла, что женщина должна быть красивой и привлекательной везде: на вечеринке, дома и, конечно, в спортзале».

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