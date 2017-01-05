Авторизация
 
  • 11:24 – Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция 
  • 11:24 – Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017 
  • 11:24 – Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты 
  • 11:22 – #ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно? 


Звезда «Голоса» Габриэлла рискует остаться без бизнеса

Женщина рассказала, как пытается выбраться из кризиса. Артистка занимается продажей одежды для фитнеса, и в последнее время спрос на ее продукцию резко упал. Габриэлла не исключает, что ей придется распрощаться с проектом и заняться чем-то другим.

Звезда «Голоса» Габриэлла рискует остаться без бизнеса
Певица Габриэлла
// Фото: «Инстаграм»

Последние несколько месяцев были тяжелыми для многих представителей российского шоу-бизнеса. Почти каждый пытается открыть свое дело, чтобы не зависеть от профессии и иметь стабильный доход. Так, бразильская певица завезла в столицу линию фитнес-одежды из родного города Рио-де-Жанейро, чтобы спортсменки могли выглядеть привлекательно.  Но столкнувшись с недоверием покупателей, кризисом и другими проблемами, ей пришлось задуматься о закрытии проекта, в который были вложены средства и силы.

«Спрос намного снизился, и вот уже несколько месяцев мы не продаем прогнозируемый оптимальный объем. Клиенты просят скидки и слишком долго принимают решение о покупке», - с грустью рассказывает певица.

Знойная брюнетка планировала открытие магазина и целой сети, но пока с этим приходится повременить. Несмотря на серьезные трудности, Габриэлла уверена, что найдет выход из положения. Правда, не исключает, что с данным проектом ей придется распрощаться и подумать о создании нового.

«В будущем, подумываю над открытием танцевальной школы», - делится планами Габриэлла. Артистка собирается преподавать танцы бразильской культуры,  устраивать мастер-классы в различных сетях фитнес-центров. Однако прежде чем осуществить задуманное ей необходимо разобраться с имеющимися проблемами в бизнесе.

32-летняя певица не раз отмечала, что своей идеальной фигурой обязана исключительно фитнесу. Именно благодаря этому увлечению в свое время у нее и появилась идея о создании собственной линии одежды для занятий спортом.

«Я обратила внимание, что в России женская одежда для фитнеса очень отличается от бразильской - у нас она яркая и сексуальная, - объяснила Габриэлла. - Сама идея открыть линию одежды пришла ко мне во время бразильской вечеринки. Я поняла, что женщина должна быть красивой и привлекательной везде: на вечеринке, дома и, конечно, в спортзале».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166854-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2133
+0.02%
73.3246
+0.76%
1.1624
+1.02%
0.2095
+0.67%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Салат цезарь с курицей классический простой рецепт: отличное блюдо для новогоднего стола
  • 07:27
  • 2 396
  • 0
Прикольные СМС с Новым годом 2017 | короткие, смешные, шуточные
  • 15:33
  • 1 592
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 1 533
  • 0
Где был раньше этот очевидец падения ТУ-154 в Сочи
  • 05:16
  • 1 408
  • 0
Салат с кальмарами самый вкусный на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные
  • 10:53
  • 1 389
  • 0
Кто победил в Битве экстрасенсов 17 сезон: фото и фамилии видео
  • 05:48
  • 1 200
  • 0
Тайная вечеря, омерзительная восьмерка и что делал в женских общежитиях Дмитрий Нагиев
  • 04:26
  • 1 187
  • 0
Зважени та счастливы 6 сезон Финал: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 21:44
  • 1 105
  • 0
Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция
  • 11:24
  • 0
  • 0
Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017
  • 11:24
  • 0
  • 0
Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты
  • 11:24
  • 0
  • 0
#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?
  • 11:22
  • 0
  • 0
Ольга Бузова переключилась на брутальных бойцов
  • 11:17
  • 0
  • 0
Екатерина Варнава показала, от чего у нее прибавилось седых волос (видео)
  • 11:09
  • 0
  • 0
В Петербурге три женщины похитили из строительного магазина почти 100 тысяч рублей
  • 11:08
  • 0
  • 0
СМИ: силы Асада применили химическое оружие под Дамаском
  • 11:08
  • 0
  • 0
Биатлон 6 января 2017 Спринт женщины прямая трансляция
  • 11:24
  • 0
  • 0
Биатлон женский спринт 6 января 2017 прямая трансляция смотреть онлайн 6.01.2017
  • 11:24
  • 0
  • 0
Что приготовить на Рождество 2017 меню: рождественский стол рецепты
  • 11:24
  • 0
  • 0
#ГдеИльдарДадин: Исчез российский оппозиционный активист. Кто он и почему это важно?
  • 11:22
  • 0
  • 0
Ольга Бузова переключилась на брутальных бойцов
  • 11:17
  • 0
  • 0
Екатерина Варнава показала, от чего у нее прибавилось седых волос (видео)
  • 11:09
  • 0
  • 0
В Петербурге три женщины похитили из строительного магазина почти 100 тысяч рублей
  • 11:08
  • 0
  • 0
СМИ: силы Асада применили химическое оружие под Дамаском
  • 11:08
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров