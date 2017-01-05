Звезда «Голоса» Габриэлла рискует остаться без бизнеса

Последние несколько месяцев были тяжелыми для многих представителей российского шоу-бизнеса. Почти каждый пытается открыть свое дело, чтобы не зависеть от профессии и иметь стабильный доход. Так, бразильская певица завезла в столицу линию фитнес-одежды из родного города Рио-де-Жанейро, чтобы спортсменки могли выглядеть привлекательно. Но столкнувшись с недоверием покупателей, кризисом и другими проблемами, ей пришлось задуматься о закрытии проекта, в который были вложены средства и силы.
Знойная брюнетка планировала открытие магазина и целой сети, но пока с этим приходится повременить. Несмотря на серьезные трудности, Габриэлла уверена, что найдет выход из положения. Правда, не исключает, что с данным проектом ей придется распрощаться и подумать о создании нового.
«В будущем, подумываю над открытием танцевальной школы», - делится планами Габриэлла. Артистка собирается преподавать танцы бразильской культуры, устраивать мастер-классы в различных сетях фитнес-центров. Однако прежде чем осуществить задуманное ей необходимо разобраться с имеющимися проблемами в бизнесе.
32-летняя певица не раз отмечала, что своей идеальной фигурой обязана исключительно фитнесу. Именно благодаря этому увлечению в свое время у нее и появилась идея о создании собственной линии одежды для занятий спортом.
«Я обратила внимание, что в России женская одежда для фитнеса очень отличается от бразильской - у нас она яркая и сексуальная, - объяснила Габриэлла. - Сама идея открыть линию одежды пришла ко мне во время бразильской вечеринки. Я поняла, что женщина должна быть красивой и привлекательной везде: на вечеринке, дома и, конечно, в спортзале».
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