Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» стала настоящей красавицей

Девушка не перестаёт радовать поклонников: она и играет в театре, и снимается в кино, и профессионально занимается фигурным катанием. Екатерина Старшова принимала участие в проекте «Танцы со звёздами», где её партнёром был Владислав Кожевников.Актриса ведёт активный способ жизни, и это приносит свои плоды. Старшова обладает прекрасной фигурой, и возможно, скоро её можно будет встретить во взрослых, романтических фильмах.

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