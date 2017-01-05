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Дело о нападении на Мирзаева приняло новый оборот

Следственный комитет установил личность подозреваемого в жестоком избиении спортсмена. В больнице, в которой находится борец, была произведена процедура опознания, по результатам которой мужчина назвал одного из преступников. Им оказался Камиль Аллахвердиев.

Дело о нападении на Мирзаева приняло новый оборот
Чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев
// Фото: «Инстаграм»

Расул Мирзаев узнал по нескольким фотографиям молодого человека, который, судя по всему, причастен к жестокому нападению на спорстмена, которое произошло в его квартире в ночь с 30 на 31 декабря. Следователи ГСУ СК по Москве установили личность подозреваемого по фактам, которые сообщил Мирзаев. Прямо в больничной палате, где лежит Расул, была проведения процедура опознания, после которой было озвучено имя одного из нападавших. Им оказался Камиль Аллахвердиев. Никаких сведений об остальных участниках преступления пока нет. Пользователи Сети активно обсуждают нападение на Расула Мирзаева

«Был проведен ряд следственных мероприятий, в ходе которых установили личность одного из нападавших на Мирзаева», - сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Надо отметить, что накануне в больницу к Расулу Мирзаеву приезжали родители того самого молодого человека, который фигурирует в деле. Как стало известно, они пытались договориться со спортсменом, однако тот отказался идти им на уступки. Вероятно, борец хочет, чтобы виновные понесли наказание по всей строгости закона, ведь нападавшие едва не лишили его жизни. 

Друг пострадавшего спортсмена Аниуар Чеченов рассказал, что состояние мужчины ухудшилось. Надо сказать, что именно этому приятелю Мирзаев позвонил сразу после совершенного на него нападения. Чеченов поделился с журналистами, что как только узнал о случившемся, сразу же выехал на место. Когда он оказался в квартире Расула, там уже работали медики. Почти сразу Мирзаева отвезли в больницу. Аниуар старается постоянно быть в курсе состояниия здоровья друга. Пока прогнозы специалистов звучат неутешительно. 

«Говорят, что в настоящий момент его состояние несколько ухудшилось. Гематомы и пулевые ранения от травматического пистолета на лице и на теле серьезные. Картина не из лучших», – поделился Чеченов.

Аниуар является вице-президентом кабардино-балкарской лиги профессиональных смешанных единоборств «Гладитор», поэтому он много знает о жизни Мирзаева. У него также есть подозрения, что нападение было совершенно с целью отомстить за прошлое спортсмена. 

Напомним, что в 2011 году Расул Мирзаев подрался с Иваном Агофоновым возле ночого клуба в центре Москвы. В ходе конфликта студент упал и сильно ударился головой об асфальт. В результате полученной травмы он впал в кому и через несколько дней скончался. Мирзаева посадили в следственный изолятор. Его признали виновным в случившемся и приговорили к двум годам тюрьмы, но поскольку он находился под следствием ровно этот срок, его выпустили прямо в зале суда. 


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