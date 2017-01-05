Аврил Лавин планирует выпустить свой новый альбом в 2017 году. По счету, эта пластинка станет шестой в карьере певицы.
Своими творческими планами Лавин поделилась со своими подписчиками в Instagram. Она рассказала фолловерам, что длительная борьба с болезнью Лайма закалила ее характер. И теперь, несмотря на угрозу обострения, она продолжает свою песенную карьеру. Исполнительница призналась, что проблемы со здоровьем заставили ее посмотреть на мир по-иному.
Напомним, болезнь Лайма была диагностирована у Аврил Лавин в 2014 году, а последняя ее студийная пластинка была выпущена в 2013 году. Новый диск певицы внушает поклонникам большие ожидания. Канадийка не раз повторяла, что на новой пластинке можно будет услышать мандолины и другие инструменты, ранее не использовавшиеся в ее творчестве.
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