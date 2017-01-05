Саша Стриженова сгорает от любви рядом с бойфрендом

Младшая наследница известной в России актерской пары Екатерины и Александра Стриженова, шестнадцатилетняя Саша уже довольно продолжительное время встречается с восемнадцатилетним Антоном Чурековым. Молодые люди учились в одной школе. Сейчас у Саши и Антона самый прекрасный и романтический период в жизни – первая любовь. Александра не стесняется рассказывать о своих чувствах, часто демонстрируя совместные с Антоном снимки в микроблоге.
Родители юной Саши Стриженовой ничего не имеют против этого увлечения и с уважением относятся к роману своей дочери и ее избраннику. Стоит отметить, что и сами Екатерина и Александр Стриженовы полюбили друг друга, когда находились в очень юном возрасте. Пара уже почти тридцать лет вместе, и по праву считается одной из самых крепких среди известных людей.
В эти новогодние дни Антон Чуреков вместе с семьей своей любимой девушки находился в Америке, в Лос-Анджелесе, а накануне вся компания отправилась отдыхать на Гавайи.
Саша Стриженова поделилась снимком, на котором они с Антоном изображены вдвоем. Влюбленные с нескрываемой нежностью смотрят друг на друга, уединившись за столиком открытого кафе. Девушка оставила фото без комментариев, но все понятно и без лишних слов.
Стоит отметить, что это не первая совместная поездка Саши в компании Антона и родителей девушки. Таким составом они отдыхали летом прошлого года в Греции.
Саша считает, что ей очень повезло с возлюбленным. «Самый прекрасный молодой человек на всем белом свете», - так дочь Стриженовых характеризует своего избранника. Подписчики аккаунтов Саши в социальных сетях с нетерпением ждут новые снимки счастливой пары. Многие поклонники звездной наследницы ждут, что отношения девушки с Антоном вот-вот завершатся пышной свадьбой. 15-летнюю дочь Стриженовых и ее возлюбленного называют молодоженами
Однако отец Саши Александр Стриженов считает, что его дочь еще слишком мала для семейной жизни.
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