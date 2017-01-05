Саша Стриженова сгорает от любви рядом с бойфрендом

Молодой человек путешествует по США вместе с родителями девушки. Саша Стриженова, недавно отметившая свое шестнадцатилетие, не стесняясь, демонстрирует свою первую юношескую любовь. Родители юной особы Екатерина и Александр Стриженова не имеют ничего против увлечения младшей дочери и с уважением относятся к чувствам молодых людей.

Младшая наследница известной в России актерской пары Екатерины и Александра Стриженова, шестнадцатилетняя Саша уже довольно продолжительное время встречается с восемнадцатилетним Антоном Чурековым. Молодые люди учились в одной школе. Сейчас у Саши и Антона самый прекрасный и романтический период в жизни – первая любовь. Александра не стесняется рассказывать о своих чувствах, часто демонстрируя совместные с Антоном снимки в микроблоге.

Родители юной Саши Стриженовой ничего не имеют против этого увлечения и с уважением относятся к роману своей дочери и ее избраннику. Стоит отметить, что и сами Екатерина и Александр Стриженовы полюбили друг друга, когда находились в очень юном возрасте. Пара уже почти тридцать лет вместе, и по праву считается одной из самых крепких среди известных людей.

В эти новогодние дни Антон Чуреков вместе с семьей своей любимой девушки находился в Америке, в Лос-Анджелесе, а накануне вся компания отправилась отдыхать на Гавайи.

Саша Стриженова поделилась снимком, на котором они с Антоном изображены вдвоем. Влюбленные с нескрываемой нежностью смотрят друг на друга, уединившись за столиком открытого кафе. Девушка оставила фото без комментариев, но все понятно и без лишних слов.

«Как же приятно на вас смотреть, такая красивая пара», «Счастья вам!», «Такие сладкие!», - отреагировали на фото подписчики Александры Стриженовой.

Стоит отметить, что это не первая совместная поездка Саши в компании Антона и родителей девушки. Таким составом они отдыхали летом прошлого года в Греции.

Саша считает, что ей очень повезло с возлюбленным. «Самый прекрасный молодой человек на всем белом свете», - так дочь Стриженовых характеризует своего избранника. Подписчики аккаунтов Саши в социальных сетях с нетерпением ждут новые снимки счастливой пары. Многие поклонники звездной наследницы ждут, что отношения девушки с Антоном вот-вот завершатся пышной свадьбой. 15-летнюю дочь Стриженовых и ее возлюбленного называют молодоженами

Однако отец Саши Александр Стриженов считает, что его дочь еще слишком мала для семейной жизни.

«Ей всего 16 лет, какая свадьба? Даже мыслей этих нет. Есть молодой человек, который за ней ухаживает, но пока это все в рамках дружбы. Остальное – выдумки прессы. Я Сашу сопровождаю всюду, держу руку на пульсе, волнуюсь», - рассказывал известный режиссер в одном из интервью.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166838-news.html