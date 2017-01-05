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Жасмин отправилась в трудное путешествие с двумя маленькими детьми

Восьмимесячный сын певицы Мирон впервые увидел море. Жасмин отважилась на длительный перелет с грудным ребенком. По словам многодетной мамы, малыш отлично себя чувствует и пребывает в полном восторге от красот экзотического острова, как и его старшая сестра Маргарита.

Жасмин отправилась в трудное путешествие с двумя маленькими детьми
Жасмин с младшим сыном Мироном
// Фото: «Инстаграм»

Многие российские знаменитости на новогодние каникулы предпочли покинуть морозную столицу и отправились в теплые края. Не стала исключением и певица Жасмин. Вокалистка не стала рассказывать, в каком именно месте она отдыхает с детьми, но судя по экзотическим пейзажам в ее микроблоге, уехала она достаточно далеко.

В далекое и трудное путешествие Жасмин взяла с собой двух младших детей – четырехлетнюю Маргариту и восьмимесячного Мирона. Звездная мама немного опасалась, как малыш отреагирует на смену обстановки и море. Но похоже, что волновалась она напрасно. Маленький Мирон совершенно не испугался воды и с огромным удовольствием уселся на берегу, чтобы поиграть с белым песком у воды.

«Мирон от моря и песка в восторге! Никакого страха и слез! Все исследует и пытается попробовать на вкус», - рассказала Жасмин о сыне, опубликовав фото малыша в микроблоге.

Кстати, теплый климат благотворно сказался на здоровье певицы. Она рассказала, что перед праздниками сильно разболелась и долго не могла восстановиться. «Яркое солнышко, теплое море и горячий песок лучшее лекарство от всех простуд! Заболев накануне Нового года, я долго не могла восстановиться. А жаркий климат и изобилие витамина D быстро все исправили! Желаю всем крепкого здоровья и отличного отдыха», - написала Жасмин.

Напомним, что в апреле прошлого года Жасмин стала мамой в третий раз. Фото новорожденного сына Жасмин произвело фурор

Певица подарила супругу Илану Шору очаровательного мальчика, которого решили назвать Мироном, в честь дедушки по отцовской линии. Знаменитость говорила «СтарХиту», что пребывает на седьмом небе от счастья. «Впереди нас ждет столько открытий, столько нового и интересного! Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время! У нас все хорошо, замечательно и прекрасно», – делилась артистка. 

В одном из интервью Жасмин откровенно признавалась, что ей трудно дается забота о трех детях сразу. Однако звезда находит в себе силы, чтобы воспитывать 19-летнего Михаила, четырехлетнюю Маргариту и грудного Мирона. Самый младший из наследников знаменитости требует больше внимания, чем остальные. Зная об этом, брат и сестра Мирона стараются во всем помогать маме. Они очень тепло приняли малыша и обожают нянчиться с ним.  


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/166823-news.html
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