Новости шоу-бизнеса сегодня, 5 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 05.01.2017

Самые последние новости российского сегмента шоу-бизнеса указывают на большое количество событий из жизни звезд. Среди них на сегодня, 5 января, можно выделить следующие: Алла Михеева выбрала Куршавель для новогоднего отдыха. Сын Никаса Сафронова оказался срочно госпитализирован в Москве. Елена Темникова откровенно раскрыла свою роковую ошибку.Телеведущая Алла Михеева, которая полюбилась телезрителям по своему участию в программе "Вечерний Ургант", решила отправиться за границу на длительных новогодних каникулах. В частности, едва ли не сразу же после встречи Нового года, блондинка улетела на знаменитый французский горнолыжный курорт Куршавель. Компанию ей составили близкие друзья. Таким образом, Алла не только помпезно завершила 2016 год, но еще и с пользой для здоровья проводит время.На курорте телеведущая с успехом доказывает, что ей подвластны не только коньки (Михеева недавно выступила в ледовом шоу родного канала), но и горные лыжи. Примечательно, что Алла выкладывает не только в соцсети не только те фото, где она красиво скользит по горным склонам, но и те, где она запечатлена после падений. Можно констатировать, что телезвезда не комплексует из-за своих неудач.Сын известного художника Никаса Сафронова в срочном порядке госпитализирован в больницу. Лука Затравкин пребывает в столичной больнице на стационарном лечении, где и встречал Новый год. Подробности раскрыл сам молодой человек.Взрослый сын Сафронова в экстренном порядке был госпитализирован в одну из столичных клиник. Врачи выявили у 26-летнего Луки Затравкина сложный воспалительный процесс и назначили ему курс интенсивной терапии, который он будет проходить в стационаре. В интервью для портала Лука заявил, что обратился в клинику с жалобами на острую боль в груди, и встречал Новый год, находясь в своей палате. Лука Затравкин является внебрачным сыном Никаса Сафронова и известен как мастер игры на пианино. Напомним, в марте 2016 года Лука Затравкин насмерть сбил женщину на Большой Академической улице в российской столице.Популярная певица Елена Темникова участвовала в проекте "Фабрика звезд", потом пела в группе Serebro. Она была связана многолетним контрактом с продюсерским центром Максима Фадеева. И с трудом дождалась его окончания. "Бывало тяжело, но я сама подписала этот контракт, поэтому жила и работала строго по его условиям без каких-то пререканий. Я не жалуюсь и мне не стыдно за свое прошлое. Мне и лет-то тогда было двадцать с хвостиком. Популярная группа, немного вызывающий, дерзкий образ - людям такое нравится. А сегодня я стала самой собой", - внесла ясность Темникова.Сегодня она обходится без продюсера. "Продюсеры всегда будут нужны тем, кто не умеет сам создавать продукт или не обладает менеджерскими навыками, кого подпитывать нужно. У меня, слава богу, таких недостатков нет", - уточнила Елена. Более того, она сама была готова продюсировать других артистов. Но совершила роковую ошибку. "Мы начинали строить свой лейбл, много денег и сил вложили. А в сухом остатке - помогли нескольким ребятам. Почему у меня не получилось быть продюсером? У меня нет главного. Продюсер должен быть жестким и злым. А я слишком добрый, мягкий человек, я сразу дала ребятам те условия, которых не было у меня. И это было серьезной ошибкой, потому что ребята быстро расслабились и перестали усердно работать", - добавила звезда.

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