Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева получил первый гонорар

Даниэлю заплатили внушительную сумму денег за участие в модном показе. По словам его известной мамы, их семье предсказали, что наследник станет мировой звездой, когда вырастет. Оба родителя пообещали приложить все усилия, чтобы мальчик добился в будущем карьерных успехов.

Громкий развод экс-участников «Дома-2» поверг в шок поклонников пары, ведь у бывших супругов подрастает 4-летний сын Даниэль. Пока мальчик живет вместе с мамой, а отец собирается обратиться в суд, чтобы определить порядок встреч с ребенком. Антон Гусев супруге: «Женя, почему ты лишаешь меня сына?»

«Несмотря на наши с Антоном разногласия, конечно, мы сделаем все для его будущего. Мне мечталось, чтобы сын стал финансистом, дипломатом или добился вы-сокого чина в какой-то силовой структуре, − делится со «СтарХитом» Евгения. – Но недавно нам предсказали, что сын вырастет мировой звездой! И мы с папой Дани будем им гордиться. Представляете, уже через несколько дней после этого пророчества Даниэля пригласили на показ детской одежды в качестве модели. Испанский бренд заплатил сыну первый в его жизни гонорар − $250».

К слову, модельная карьера мальчика началась чуть меньше года назад. Впервые сын Феофилактовой и Гусева вышел на подиум вместе с мамой. Постепенно ребенка стали приглашать на съемки для каталогов детской одежды. Евгения гордится успехами малыша и учит Даниэля хорошим манерам.

«Раньше я сюсюкала с Даниэлем, умилялась им постоянно, но со временем поняла, что я хочу вырастить мужчину, настоящего джентльмена, который будет подавать женщине руку, помогать открывать двери, который знает, как пользоваться приборами и салфеткой за столом. Иногда, конечно, приходится делать строгий вид, говорить приказным тоном, но у меня не очень хорошо получается», - рассказывала звезда реалити-шоу.

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