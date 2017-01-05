Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева получил первый гонорар

Громкий развод экс-участников «Дома-2» поверг в шок поклонников пары, ведь у бывших супругов подрастает 4-летний сын Даниэль. Пока мальчик живет вместе с мамой, а отец собирается обратиться в суд, чтобы определить порядок встреч с ребенком. Антон Гусев супруге: «Женя, почему ты лишаешь меня сына?»
К слову, модельная карьера мальчика началась чуть меньше года назад. Впервые сын Феофилактовой и Гусева вышел на подиум вместе с мамой. Постепенно ребенка стали приглашать на съемки для каталогов детской одежды. Евгения гордится успехами малыша и учит Даниэля хорошим манерам.
«Раньше я сюсюкала с Даниэлем, умилялась им постоянно, но со временем поняла, что я хочу вырастить мужчину, настоящего джентльмена, который будет подавать женщине руку, помогать открывать двери, который знает, как пользоваться приборами и салфеткой за столом. Иногда, конечно, приходится делать строгий вид, говорить приказным тоном, но у меня не очень хорошо получается», - рассказывала звезда реалити-шоу.
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