Ильдар Абдразаков стал лауреатом премии "Casta Diva"

Абдразаков, которого узнают в Европе и даже США, получил премию, которая существует с 1996 года и нацелена только на оперное направление. Игра в "Сказках Гоффмана"за четверых героев сделала его обладателем самой престижной оперной премии России.Отметим, что в декабре в исполнении лауреата прозвучала роль Мефистофеля ("Фауст"). Опера, которая проходила в столице была посвящена погибшим в авиакатастрофе под Сочи.

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