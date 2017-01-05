Ильдар Абдразаков стал лауреатом премии "Casta Diva"

Оперный исполнитель Ильдар Абдразаков стал обладателем премии "Casta Diva". Звания лауреата "лучший бас в мире" был удостоин за игру четырех злодеев из произведения «Сказки Гоффмана» Жака Оффенбаха.
Абдразаков, которого узнают в Европе и даже США, получил премию, которая существует с 1996 года и нацелена только на оперное направление. Игра в "Сказках Гоффмана"за четверых героев сделала его обладателем самой престижной оперной премии России.
Отметим, что в декабре в исполнении лауреата прозвучала роль Мефистофеля ("Фауст"). Опера, которая проходила в столице была посвящена погибшим в авиакатастрофе под Сочи.
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