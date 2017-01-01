За красивые глазки: как богатые ухажеры задаривают звездных красавиц

«СтарХит» вспомнил тех, кто не смог отказаться от дорогих презентов. Эффектные представительницы шоу-бизнеса получали цветы, автомобили, жилье и многое другое, что способен преподнести не каждый.

Многие поклонницы знаменитостей считают, что не только бриллианты – лучшие друзья девушек, но и автомобили, поездки за границу, огромные букеты цветов и даже загородные дома. «СтарХит» изучил аккаунты звезд в соцсетях и составил рейтинг самых дорогих и необычных подарков от ухажеров.

Евгения Феофилактова

В конце ноября бывшая участница проекта «Дом-2» объявила о разводе со своим супругом Антоном Гусевым. Казалось бы, сейчас молодая женщина должна переживать, впасть в депрессию, но нет! Сразу после разрыва отношений «Инстаграм» звездной красавицы начал пополняться неожиданными фотографиями. Вот Евгения в обнимку с огромным медведем, а вот среди букетов роз, заполнивших всю комнату. Каждый снимок сопровождают восторженные подписи: «Желаю каждой девушке столько роз, чтобы в комнате некуда было ступить», «Я счастлива!» или «Где взять столько ваз?».

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Поклонники, между тем, гадают, кто это заваливает Евгению Феофилактову цветами. Один это человек или, может быть, несколько? Раскрыла тайного ухажера сама Евгения. Девушка сказала, что это очень состоятельный молодой человек, однако лично она с ним не знакома. При этом тайный поклонник не просто дарит девушке цветы и украшения, но даже приставил к ней личного охранника и водителя. Лицо и имя ухажера Феофилактова не раскрывает, а в «Инстаграм» выкладывает фотографии единственного любимого мужчины – четырехлетнего сына Даниэля.

ДАНА БОРИСОВА

Светская львица, а в прошлом популярная телеведущая только и успевает, что получать подарки от своих богатых поклонников. В списке трофеев звездной красавицы, кроме огромных букетов цветов, мягких игрушек и вкусных подарков, есть и роскошные, по-настоящему дорогие презенты. Например, новенький автомобиль и 400 евро, которые достались ей загадочным образом от двух разных поклонников.

История с машиной получилась весьма увлекательной. В микроблоге Борисова рассказала, как именно она заполучила роскошные презенты, однако многие сочли это выдумкой. Тем не менее, по версии Даны, поклонник подстроил ДТП, в котором сам оказался виновником. Таким образом он познакомился со звездой лично и предложил подвезти ее до страховой компании. Вместо этого мужчина и женщина добрались до дилерского центра, где приобрели для Даны новенький автомобиль. Вторая история с кругленькой суммой в 400 евро, если верить рассказам Борисовой, произошла летом прошлого года накануне ее 40-летия. Сюрприз тоже стал для нее неожиданностью.

«Сижу в очереди в банке. Немецкий поклонник со стажем прислал 400 евро в подарок на день рождения. Приятно. Спасибо» – написала Дана на своей страничке в соцсети.

Анастасия Волочкова

Известная балерина не перестает удивлять своих подписчиков не только первоклассным шпагатом, но и невероятными подарками от поклонников. Практически каждый день на ее страницах в соцсетях появляются фотографии шикарных букетов цветов. В основном это белые розы, которые балерина так любит. Встречаются подарки и гораздо более дорогие.

Например, автомобиль Maybach стоимостью в 10 миллионов рублей с номерами «777» или новенький мобильный телефон с кристаллами Swarovski. Подписчики Анастасии Волочковой обычно радуются за нее, комментируя снимки так: «У шикарной девушки должны быть шикарные подарки!». Позднее знаменитости пришлось отдельно объясняться перед недоброжелателями.

«Дорогие мои. Ну, вы уже успокойтесь по поводу подаренного мне Жемчужного Майбаха (и моря белых роз и многих подарков, о которых я не обязана вам отчитываться)! Я всего этого достойна и заслужила! Добрые люди за меня точно порадуются! А злопыхатели - кусайте локти и пятки, если дотянетесь. Чтобы дотянуться — нужен шпагат Волочковой, а это многолетний труд!»

ВИКТОРИЯ РОМАНЕЦ

26-летняя звезда «Дома-2» в свое время удивила зрителей проекта очень дорогим подарком от поклонника – это автомобиль марки «BMW». Появился презент еще в период ее нахождения на знаменитой телестройке. На эффектную брюнетку мгновенно обрушились негативные комментарии. Злопыхатели твердили, что просто так подобные подарки не получают. К тому же Викторию осудили за попытку построить отношения с неизвестным за периметром.

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Сама Виктория сначала не отвечала на явные провокации и лишь однажды объяснила, что переписывалась в соцсетях с тайным поклонником, но взаимностью ему не отвечала. Нападки участников только усиливались, и тогда девушка призналась, что подарок ей сделал очень состоятельный молодой человек, приятель ее подруги. Якобы подруга познакомила их пару месяцев назад, они посидели в кафе и больше они не встречались. «По всей видимости, ее ухажер просто захотел сменить автомобиль, а чтобы не продавать его, преподнес его мне в качестве подарка», – добавила Виктория.

Элина Камирен

Свое двухлетие дочь Элины Камирен и Александра Задойнова отметила с большим размахом, с бюджетом в полмиллиона рублей. Подарил юной изменнице такой праздник неизвестный ухажер ее мамы. Всего на дне рождения у маленькой Александры собралось порядка 50 гостей, а состоялось оно в итальянском ресторане, расположенном в одном из торговых центров Москвы.

В празднике были задействованы лучшие аниматоры города, которые подарили маленькой принцессе настоящую сказку. Такой поворот стал сюрпризом не только для гостей торжества, но и для самой Элины. За несколько дней до детской вечеринки с ней связались из самого заведения, сообщив, что неизвестный мужчина внес 500 тысяч рублей на день рождения ее дочери. Затем написал смс-сообщение и сам тайный благодетель. В послании говорилось, о том, что это подарок для нее и дочки. На расспросы Элины о личности ухажера ответов не поступило. Он написал лишь, что Камирен сама все узнает, когда придет время.

Юлия Михалкова

После того, как в 2009 году Юлия стала участницей популярного юмористического проекта «Уральские пельмени», она буквально не успевает отбиваться от навязчивых поклонников. Не смущает ухажеров и тот факт, что у девушки есть любимый молодой человек. Тем не менее, роскошные презенты от тайных воздыхателей продолжают появляться.

Самым дорогим подарком стала сумка Birkin bag стоимостью в несколько миллионов рублей. Преподнес ее девушке неизвестный мужчина через курьера. Открыв коробку, Юлия обомлела. Сумка сделана из настоящей крокодиловой кожи, а ее главное украшение – драгоценный камень изумрудного цвета. Осознав, какую ценность представляет этот презент, Михалкова решила, что должна отказаться от него. Однако курьер сообщил, что это невозможно, поскольку обратный адрес отправителя неизвестен.

«Раздался звонок в домофон: «Здравствуйте, Юлия. Это курьерская доставка, будьте добры, откройте дверь». Я подумала, что это розыгрыш, ведь я ничего не заказывала. Но все равно решила проверить, − делится со «СтарХитом» Михалкова. − Открыла, приняла коробку, расписалась на бланке. Внутри лежала шикарная сумка «Birkin bag» из крокодиловой кожи с драгоценным камнем моего любимого изумрудного цвета. Это был шок! Нашла записку, но в ней ни имени, ни фамилии, а только: «Надеюсь, этот подарок тебе понравится! Улыбнись». Пыталась допросить компанию, которая делала доставку, там мне имени человека не открыли».

ЛЕНА ЛЕНИНА

Светская львица, писательница и владелица сети франшиз студий маникюра хвастается своим фанатам не только безумными прическами, но и дорогими подарками. Самый популярный презент для Лениной – это украшения с драгоценными камнями. Женщина всячески подчеркивает, что очень это ценит и не мыслит жизни без роскошных ювелирных изделий. Однако не отрицает, что не отказалась бы от шикарного дома или уютной квартирки.

Делают светской львице подарки не только тайные ухажеры, но и люди из мира шоу-бизнеса. Например, Прохор Шаляпин в честь 10-летия их дружбы преподнес Лениной шикарное кольцо с огромным рубином, бриллиантами и сапфиром. Произошло это совсем недавно - в конце ноября 2016 года. Ленас большим удовольствием похвасталась презентом.

Агния Дитковските

28-летняя актриса и бывшая супруга известного актера Алексея Чадова всегда привлекала внимание мужчин своей внешностью и талантом. Многочисленные поклонники одаривают девушку не только вниманием. Однако трудно сказать, какие из подарков реальны, а какие вымышлены. Например, ходят слухи, что однажды актрисе преподнесли вертолет стоимостью $50 тыс, однако якобы из-за неумения водить воздушное судно девушке пришлось от него отказаться.

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Второй невероятный слух прошел совсем недавно, в октябре 2016 года, и касается он миллиардера, который, по сообщениям журналистов, подарил Агнии и ее семье загородный дом. Сама актриса никак не отреагировала на подобные сообщения, оставив публику в неведении.

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