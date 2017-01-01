Мария Шарапова произвела фурор точеной фигурой в бикини

Теннисистка проводит каникулы на Гавайях. Поклонники Марии Шараповой, увидевшие ее горячий снимок в микроблоге, решили, что таким образом спортсменка устроила им сюрприз под Новый год. Они восхищены формами звезды, называя ее совершенством.

Прославленная теннисистка Мария Шарапова эти рождественские каникулы проводит в экзотическом месте – красавица спортсменка наслаждается прелестными видами Гавайских островов.

Не забывает Мария и о подписчиках своего микроблога, время от времени делясь с ними фотографиями, сделанными во время отдыха. Очевидно, что один из снимков поклонники спортсменки запомнят надолго, настолько он их впечатлил и поразил воображение. Мария Шарапова отважилась на редкий для нее поступок – девушка позирует в бикини. А точнее, она запечатлена, осторожно ступающей по каменистому пляжу. На фото спортсменка выглядит очень беззащитной и трогательной, что только придает сексуальности и эротизма ее образу.

«Что случилось с белым песком Гавайских пляжей?» - с шутливой интонацией прокомментировала кадр Мария Шарапова.

Впрочем, тех, кто поспешил ответить на вопрос теннисистки, не нашлось. Зато от желающих сделать Марии комплименты по поводу ее точеной фигуры, отбоя нет. Под снимком Шараповой в бикини оставлено несколько сотен восторженных комментариев на разных языках.

«Мария, вы совершенство!», «О, я могу считать это фото подарком на Новый год от вас?», «Ничего себе, вы прекрасно выглядите!», «Мария, я люблю вас», «Вы потрясающи в этом черном бикини», «Ты с каждым днем становишься красивее», «Маша, вы - красотка! Вы великолепны! Дай Бог вам здоровья и успехов в любимом деле!», - пишут поклонники Марии Шараповой.

Стоит отметить, что поддержка фанатов в 2016 году была для спортсменки важна как никогда. Напомним, что минувшей весной теннисистка оказалась в эпицентре допингового скандала. Ее уличили в приеме мельдония, который с начала 2016 года был внесен в список запрещенных препаратов. Мария Шарапова объяснила, почему принимала допинг

Марию Шарапову на два года отстранили от соревнований, однако она не стала мириться с подобной участью и подала иск в Спортивный арбитражный суд. Там сократили срок дисквалификации Шараповой, и уже весной будущего года она сможет вернуться на корт и завоевывать новые медали.

На фоне неприятностей в карьере у теннисистки наладилась личная жизнь. Журналисты приписывают звезде спорта новый роман. Возможно, Мария вновь нашла свою любовь в лице известного актера и модели Андреаса Веленкосо. Испанский манекенщик и теннисистка минувшим летом отдыхали в Париже.

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