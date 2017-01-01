Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом

Настасья Самбурская предпочла преподнести под Новый год себе подарок. Она приобрела шикарные аппартаменты. Фотографией из нового жилища актриса поделилась в своем микроблоге. Артистка сфотографировалась с живой елью посреди пустого помещения, в котором, надо полагать, только ведутся ремонтные работы. Как бы то ни было, знаменитость не скрывает, что довольна покупкой и сразу же опровергла слухи о том, что жилплощадь досталась ей даром.
Подписчики принялись поздравлять звезду с таким важным событием в ее жизни. Большинство похвалили Самбурскую за старания и желание добиться поставленных целей. Кто-то высказал мнение, что завидует упорству и трудолюбию девушки, ведь, по словам комментаторов, работа актрисы приносит такие достойные плоды.
Надо отметить, что у некоторых подписчиков все еще остались вопросы касательно того, является ли представленная жилплощадь второй на счету артистки, или девушка все-таки предпочла подыскать замену тому, что у нее было. Напомним, что чуть более двух ле назад Самбурская впервые поведала своим подписчикам, что купила квартиру в центре Москвы и планирует сделать в ней капитальный ремонт.
Спустя некоторое время знаменитость начала делиться с пользователями Сети фотографиями обновленного жилища. Она сообщила, что сделала балкон с панорамными окнами и кухню по индивидуальному заказу. В свое время актриса делилась, что одна недобросовестная фирма отказалась с ней работать, предварительно взяв первый взнос за ремонт. В итоге, долгие разбирательства привели к тому, что Настасье пришлось обратиться к другой компании.
Достаточно часто актриса интересовалась у своих поклонников, какой дизайн предпочесть в ванной комнате или гостиной. Подписчики нередко устраивали настоящии баталии, чтобы определиться с интерьером квартиры. В конце концов, артистка, так или иначе, благодарила фолловеров за участие и отзывчивость. Самбурская любила интриговать и подолгу не показывала свою квартиру, пока в ней не прекращались ремонтные работы.
Актриса неоднократно намекала, что не привлекала к приобретению жилья третьих лиц. Она настаивает, что все это заполучила честным путем. «Осуществлять мечты – это прекрасно!» – писала знаменитость под одной из первых фотографий своей квартиры в микроблоге. Зависть недоброжелателей обострилась особенно сильно, когда Настасья предтставила многомиллионной аудитории в Сети солидную иномарку, которую, как заметила артистка, она также купила за свои деньги.
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