Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом

Актриса поделилась предновогоним снимком из своего дома, который, судя по всему, девушка приобрела совсем недавно. Артистка дала понять подписчикам, что этот роскошный подарок она преподнесла себе сама. Фолловеры лишь поздравили бывшую звезду «Универа» с приобретением.

Настасья Самбурская предпочла преподнести под Новый год себе подарок. Она приобрела шикарные аппартаменты. Фотографией из нового жилища актриса поделилась в своем микроблоге. Артистка сфотографировалась с живой елью посреди пустого помещения, в котором, надо полагать, только ведутся ремонтные работы. Как бы то ни было, знаменитость не скрывает, что довольна покупкой и сразу же опровергла слухи о том, что жилплощадь досталась ей даром.

Подписчики принялись поздравлять звезду с таким важным событием в ее жизни. Большинство похвалили Самбурскую за старания и желание добиться поставленных целей. Кто-то высказал мнение, что завидует упорству и трудолюбию девушки, ведь, по словам комментаторов, работа актрисы приносит такие достойные плоды.

«Потрясающая актриса. А самое главное – она всего добилась сама, и это стоило больших усилий! Умница!», «Новое жилье? Поздравляю! Это круто! Сколько простора для фантазии для ремонта», «Вы большая молодец, трудом своим к мечтам и реальности! Любви вам и женского счастья в Новом году! Творческих успехов», – написали подписчики в «Инстаграме».

Надо отметить, что у некоторых подписчиков все еще остались вопросы касательно того, является ли представленная жилплощадь второй на счету артистки, или девушка все-таки предпочла подыскать замену тому, что у нее было. Напомним, что чуть более двух ле назад Самбурская впервые поведала своим подписчикам, что купила квартиру в центре Москвы и планирует сделать в ней капитальный ремонт.

Спустя некоторое время знаменитость начала делиться с пользователями Сети фотографиями обновленного жилища. Она сообщила, что сделала балкон с панорамными окнами и кухню по индивидуальному заказу. В свое время актриса делилась, что одна недобросовестная фирма отказалась с ней работать, предварительно взяв первый взнос за ремонт. В итоге, долгие разбирательства привели к тому, что Настасье пришлось обратиться к другой компании.

Достаточно часто актриса интересовалась у своих поклонников, какой дизайн предпочесть в ванной комнате или гостиной. Подписчики нередко устраивали настоящии баталии, чтобы определиться с интерьером квартиры. В конце концов, артистка, так или иначе, благодарила фолловеров за участие и отзывчивость. Самбурская любила интриговать и подолгу не показывала свою квартиру, пока в ней не прекращались ремонтные работы.

Актриса неоднократно намекала, что не привлекала к приобретению жилья третьих лиц. Она настаивает, что все это заполучила честным путем. «Осуществлять мечты – это прекрасно!» – писала знаменитость под одной из первых фотографий своей квартиры в микроблоге. Зависть недоброжелателей обострилась особенно сильно, когда Настасья предтставила многомиллионной аудитории в Сети солидную иномарку, которую, как заметила артистка, она также купила за свои деньги.

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