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Бузова выложила снимок с загадочным мужчиной

Телеведущая Ольга Бузова 30 декабря официально расторгла брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Практически сразу же в Instagram звезды появился снимок с загадочным мужчиной.

Бузова выложила снимок с загадочным мужчиной


На новой фотографии Бузова изображена сзади. Также в кадр попала мужская рука, которая держит руку девушки. Поклонники ведущей пожелали в комментариях счастья и любви.
Особо внимательные люди заметили, что фото сделано на Красной площади, и предположили, что новая пассия Бузовой – политик. Сама звезда никаких комментариев пока что не дает.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165749-news.html
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