Бузова выложила снимок с загадочным мужчиной

На новой фотографии Бузова изображена сзади. Также в кадр попала мужская рука, которая держит руку девушки. Поклонники ведущей пожелали в комментариях счастья и любви.Особо внимательные люди заметили, что фото сделано на Красной площади, и предположили, что новая пассия Бузовой – политик. Сама звезда никаких комментариев пока что не дает.

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