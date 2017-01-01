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Райан Гослинг перевоплотится в Нила Армстронга

Райан Гослинг перевоплотится в Нила Армстронга. Рабочее название будущей картины с участием популярного канадского актера – «Первый человек».

Райан Гослинг перевоплотится в Нила Армстронга


Согласно последним данным, Райан Гослинг сыграет роль первого астронавта, побывавшего на Луне. Известно, что в рамках данного проекта состоится сотрудничество компании Paramount с Universal Pictures. На такой шаг создатели ленты пошли ради усовершенствования визуальной составляющей.

По предварительным данным, фильм будет биографическим. Зрители станут свидетелями жизненных перипетий легендарного космонавта, которые он пережил прежде, чем стать первым человеком на Луне.

Примечательно, что режиссером картины выступил Дэмьен Шазелл, который уже ранее пересекался с Гослингом в мюзикле «Ла Ла Ленд». Съемки начнутся в начале 2017 года.
Напомним, что актерская карьера Райана Гослинга началась более двадцати лет назад. На данный момент, его фильмография исчисляется около 40-ка фильмами. Неоднократно талант канадского киноактера был отмечен премиями «Золотого глобуса».


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