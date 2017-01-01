Глюк’oZa шокировала пользователей Сети обнаженной грудью

Артистка вызвала недоумение среди своих поклонников, разместив на странице в социальной сети весьма пикантный снимок. Он заставил волноваться не только мужскую, но и женскую половину аудитории. Комментаторы накинулись на артистку с критикой, обвиняя ее в откровенности наряда и использовании вызывающих аксессуаров.

Глюк’oZa в очередной раз шокировала фолловеров своим внешним видом. Певица хотела поделиться с фанатами предновогодним настроением и сообщить им, что она полностью готова оставить все в прошлом. Своими планами на грядущие 12 месяцев исполнительница не поделилась, но выложила пикантный снимок. Комментаторы были шокированы, почему знаменитость настолько обнажила грудь, надев одну лишь портупею.

Глюк’оZа раззадорила поклонников эротическим снимком

Надо отметить, что многих подписчиков смутила не столь откровенная блузка звезды, а именно аксессуар из цепей. Портупея, по мнению фолловеров, создает не самое лучшее впечатление о звезде, так как это не подходит для образа матери двоих детей.

Стоит признать, что Наташа Ионова-Чистякова неоднократно красовалась перед многотысячной аудиторией в вызывающих нарядах, а иногда посещала светские мероприятия без нижнего белья. В конце концов, это всегда оборачивалось гневной критикой со стороны поклонников. И в этот раз комментаторы разделились на два лагеря. Одни уверяют, что портупея - это чересчур, другие же считают, что ничего провокационного в этом нет, однако выходить в свет в таком виде все же не стоит.

«Наташа, ну зачем?», «Для чего вы напялили эту непонятную вещичку? Слишком откровенно!», «На мой взгляд, прикольно, но чисто перед зеркалом дома посмотреться или так сфоткаться и все!» – написали фолловеры в соцсети.

Очевидно, что подписчики не оставили без внимания тот факт, что Ионова замужем и воспитывает маленьких дочерей, поэтому ей пора прекращать подобные эксперименты. Но далеко не все разделяют эту позицию. Среди комментаторов зачастую находятся те, кто хвалит Наталью за подтянутую фигуру и просит не обращать внимание на слова завистников и недоброжелатей. Некоторые польователи Сети настаивают, что ей не стоит скрывать прелестей фигуры.

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