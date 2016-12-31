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Канье Уэст пожелал всем счастья в 2017 году

Канье Уэст, возвращаясь с занятий по боксу, был замечен представителями СМИ, которые интересовались, что бы хотел изменить рэпер в Новом году. По словам певца, он ничего не желает кроме счастья для всех жителей нашей планеты.

Канье Уэст пожелал всем счастья в 2017 году


Накануне от исполнителя поступило сообщение об отмене тура «Saint Pablo» в Великобритании и Европе. По неофициальной информации, Канье Уэст принял данное решение по причине нервного срыва во время недавней госпитализации, однако подтверждение данного факта пока не было.
Представители рэпера сообщили, что отмена концертов не вызовет особых трудностей и ажиотажа, так как еще не было билетов в продаже, как и точной информации о датах шоу-программы.


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