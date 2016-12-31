Анна Седокова пообещала дочкам изменить их жизнь

Певица разместила на своей странице в микроблоге трогательную фотографию вместе с наследницами. Под снимком она объяснила, что планирует совершить в грядущем году. Подписчики были приятно удивлены, что все желания артистки были связаны с Моникой и Алиной.

Анна Седокова поделилась своим списком желаний на 2017 год. Артистка заявила, что все задуманное у нее осуществится, если она покажет его многомиллионной аудитории. Певица убеждена, что если о целях узнают фанаты, она уже не сможет отказаться или не выполнить их.

Анна Седокова удивила округлившимся животиком

Знаменитость не стала загадывать ничего, что было бы связано с ее профессиональной карьерой или же материальным благополучием. В своем посте в микроблоге женщина рассказала фолловерам о том, как будет выстраивать отношения со своими дочерьми, чтобы те чувствовали себя по-настоящему счастливыми. Анна отметила, что ее старшая наследница Лиза – очень развитый подросток, который с приближением переходного возраста становится все более смышленым.

«Я обещаю больше слушать Алину и доверять ей! Она у меня уникальная, в свои 12 лет с такой твердой жизненной позицией, что я ею искренне восхищаюсь.! Когда умер ее папа, она вся собралась и стала жить дальше без оправданий! В новой школе её переводят в усиленный математический класс, ежедневно по 3 часа занимается гимнастикой и осталась чистой и наивной, несмотря на свой переходный возраст!» – рассказала Седокова в микроблоге.

Что же касается младшей наследницы, то в данном случае знаменитость полностью готова поддержать интересы Моники. Она считает, что малышка развивается как творческая личность, поэтому ей необходимо заниматься в кружках, чтобы развить таланты.

«Я обещаю сильнее развить в Монике творческое направление! Потому что это однозначно артистка. Она поёт, танцует, строит из себя не весть что! Так что актерское, песни, танцы и стихи Моники – вот что вы увидите в моем «Инстаграме» в 2017-м!» – поведала артистка в соцсети.

Анна не стала показывать поклонникам список желаний для себя самой, поскольку ей, как и другим мамам, понадобится отдельный пост в соцсети. Она предложила всем желающим оставлять комментарии со своими планами на грядущие 12 месяцев и сопровождать это хештегом «#яобещаюв2017. Поклонникам звезды эта идея показалась интересной, и они принялись делиться под снимком Седоковой мечтами. Судя по всему, артистке польстило, что ее подписчики с воодушевлением отнеслись к задумке и с радостью согласились поучаствовать в флешмобе.

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