Анна Седокова пообещала дочкам изменить их жизнь

Анна Седокова поделилась своим списком желаний на 2017 год. Артистка заявила, что все задуманное у нее осуществится, если она покажет его многомиллионной аудитории. Певица убеждена, что если о целях узнают фанаты, она уже не сможет отказаться или не выполнить их.
Анна Седокова удивила округлившимся животиком
Знаменитость не стала загадывать ничего, что было бы связано с ее профессиональной карьерой или же материальным благополучием. В своем посте в микроблоге женщина рассказала фолловерам о том, как будет выстраивать отношения со своими дочерьми, чтобы те чувствовали себя по-настоящему счастливыми. Анна отметила, что ее старшая наследница Лиза – очень развитый подросток, который с приближением переходного возраста становится все более смышленым.
Что же касается младшей наследницы, то в данном случае знаменитость полностью готова поддержать интересы Моники. Она считает, что малышка развивается как творческая личность, поэтому ей необходимо заниматься в кружках, чтобы развить таланты.
Анна не стала показывать поклонникам список желаний для себя самой, поскольку ей, как и другим мамам, понадобится отдельный пост в соцсети. Она предложила всем желающим оставлять комментарии со своими планами на грядущие 12 месяцев и сопровождать это хештегом «#яобещаюв2017. Поклонникам звезды эта идея показалась интересной, и они принялись делиться под снимком Седоковой мечтами. Судя по всему, артистке польстило, что ее подписчики с воодушевлением отнеслись к задумке и с радостью согласились поучаствовать в флешмобе.
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