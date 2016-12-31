В Тюмени открыли выставку отечественного кино

В Тюменском университете открыта экспозиция на тему Нового года в любимых кинолентах. Желающие могут окунуться в атмосферу кино, которые были сняты на новогоднюю тематику.
В заключении 2016 года, который был объявлен «годом отечественного кино», в Тюмени было принято решение в читальном зале Государственного ВУЗА создать выставку, посвященную знаменитым актерам, режиссерам и прочим создателям картин, а также интересной информации о любимых фильмах. Помимо этого, можно узнать связанные со съемками факты и истории тех или других картин. Особое внимание организаторы уделили новогодним лентам.
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