Вячеслав Манучаров: «Я профессионально играю Деда Мороза»

Актер признался, что с удовольствием дарит своим детям ощущение волшебства. Вячеслав Манучаров рассказал о семейных традициях, которые передавались из поколения к поколению, а также о гастрономических пристрастиях в Новогоднюю ночь.

Известный актер Вячеслав Манучаров с нетерпением ждет наступления Нового года. Мужчина воспитывает двух дочерей – Арину и Нину. Младший ребенок артиста появился на свет в прошлом году. Для Манучарова предстоящий праздник – прекрасный повод собраться всей семьей за большим столом. Как оказалось, традиции отмечать Новый год рядом с самыми родными людьми передаются из поколения к поколению в течение века.

«Я происхожу из старомосковской семьи, которая уже на протяжении 100 лет, вне зависимости от происходящих в стране событий, отмечает этот праздник в кругу родных! У нас даже сохранились новогодние фотографии времен революции 1917 года и Великой Отечественной войны, на которых наши родственники стоят вокруг елки. Этот год не станет исключением – мы соберемся нашей большой семьей в загородном доме и будем праздновать целую неделю! А поскольку мои друзья для меня как члены семьи, двери моей дачи для них всегда открыты. Думаю, что кто-то из них заглянет к нам в гости в зимние каникулы», - признался артист.

Вячеслав Манучаров также поделился со «СтарХитом» о традиционном блюде, которое непременно появляется на столе в торжественную ночь. Он сообщил, что в его семье принято готовить кулебяку с тремя видами начинок: мясом, рыбой и капустой. Фирменным угощением считается изыск, который готовит мама Манучарова. Он полагает, что в этом году главным блюдом станет запеченная рыба.

Ради наследниц Манучаров каждый год наряжается в костюм Деда Мороза, чтобы порадовать своих детей. Для него самое главное – сохранить как можно дольше веру дочерей в волшебство. Он с удовольствием устраивает небольшое представление, чтобы вызвать улыбку у наследниц.

«Уже несколько лет я профессионально играю Деда Мороза для своих детей. Обычно мне дают сценарий, а я уже адаптирую его под себя. Конечно, как и все, мои дети верят в Деда Мороза и каждый раз с нетерпением ждут подарков, которые они ему заказали», - сообщил Манучаров накануне нового 2017 года.

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