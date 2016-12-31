Авторизация
 
  • 21:22 – Появилось текстовое сообщение, которое может сломать приложение iMessage 
  • 21:22 – Никита Джигурда новогоднюю ночь проведет молясь в ведическом храме 
  • 21:04 – Мои итоги-2016 
  • 20:51 – Прикольные поздравления с Новым годом Петуха 2017: родителям, друзьям, коллегам, близким 


Никита Джигурда новогоднюю ночь проведет молясь в ведическом храме

Никита Джигурда поделился с журналистами, как он проведет новогоднюю ночь. С его слов, он будет молится в ведическом храме за врагов.

Прошедший год стал для эпатажного шоумена Никиты Джигурды сложным. Самым важным событием года у него стал развод с Мариной Анисиной, хотя в декабре уже появилась информация, что он второй раз женится на спортсменке.
При этом несмотря ни на что, он не слишком расстроен. Джигурда пожелал свои поклонникам быть осторожными, потому что человечество сейчас переживает сложный период. Также он призвал всех встречать новый год с близкими и родственниками, дабы не попасть в плен к демонам, которые сейчас активизировались.

Шоумен Никита Джигурда заявил, что сам будет встречать новый год петуха с близкими в ведическом храме, где планирует молится за своих врагов.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165721-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Салат цезарь с курицей классический простой рецепт: отличное блюдо для новогоднего стола
  • 07:27
  • 1 907
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 479
  • 0
Прикольные СМС с Новым годом 2017 | короткие, смешные, шуточные
  • 15:33
  • 1 353
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 334
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 1 243
  • 0
Салат с кальмарами самый вкусный на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные
  • 10:53
  • 1 192
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 1 080
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 1 020
  • 0
Появилось текстовое сообщение, которое может сломать приложение iMessage
  • 21:22
  • 0
  • 0
Никита Джигурда новогоднюю ночь проведет молясь в ведическом храме
  • 21:22
  • 0
  • 0
Мои итоги-2016
  • 21:04
  • 0
  • 0
Прикольные поздравления с Новым годом Петуха 2017: родителям, друзьям, коллегам, близким
  • 20:51
  • 0
  • 0
Maruti Suzuki готовит новый хэтчбек Swift Sport
  • 20:51
  • 0
  • 0
В Нижнем Новгороде обнаружили «незамерзайку» с содержанием метанола выше допустимого значения
  • 20:18
  • 0
  • 0
Поздравления с Новым Годом 2017 в стихах
  • 20:18
  • 0
  • 0
Гороскоп на 1 января 2017 для всех знаков Зодиака
  • 20:12
  • 0
  • 0
Появилось текстовое сообщение, которое может сломать приложение iMessage
  • 21:22
  • 0
  • 0
Никита Джигурда новогоднюю ночь проведет молясь в ведическом храме
  • 21:22
  • 0
  • 0
Мои итоги-2016
  • 21:04
  • 0
  • 0
Прикольные поздравления с Новым годом Петуха 2017: родителям, друзьям, коллегам, близким
  • 20:51
  • 0
  • 0
Maruti Suzuki готовит новый хэтчбек Swift Sport
  • 20:51
  • 0
  • 0
В Нижнем Новгороде обнаружили «незамерзайку» с содержанием метанола выше допустимого значения
  • 20:18
  • 0
  • 0
Поздравления с Новым Годом 2017 в стихах
  • 20:18
  • 0
  • 0
Гороскоп на 1 января 2017 для всех знаков Зодиака
  • 20:12
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров