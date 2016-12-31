Никита Джигурда новогоднюю ночь проведет молясь в ведическом храме

Никита Джигурда поделился с журналистами, как он проведет новогоднюю ночь. С его слов, он будет молится в ведическом храме за врагов.
Прошедший год стал для эпатажного шоумена Никиты Джигурды сложным. Самым важным событием года у него стал развод с Мариной Анисиной, хотя в декабре уже появилась информация, что он второй раз женится на спортсменке. При этом несмотря ни на что, он не слишком расстроен. Джигурда пожелал свои поклонникам быть осторожными, потому что человечество сейчас переживает сложный период. Также он призвал всех встречать новый год с близкими и родственниками, дабы не попасть в плен к демонам, которые сейчас активизировались.
Шоумен Никита Джигурда заявил, что сам будет встречать новый год петуха с близкими в ведическом храме, где планирует молится за своих врагов.
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