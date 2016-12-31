Мои итоги-2016

По традиции я представляю палитру эмоций, которые испытал в уходящем году. Громкие события, шокирующие факты и счастливые моменты.

Праздник года

Конечно, размах, с которым мы отмечали пятилетие «СтарХита», с кулинарным суаре в замечательной Студии Юлии Высоцкой, где мы отпраздновали 9-ю годовщину журнала, не сравнится. Но даже там – на сей раз для себя, любимых, – мы приготовили такие вкусности, что удивились бы даже повара с мишленовскими звездами. В будущем году нас ждет грандиозный юбилей – 10 лет.

И я очень надеюсь, что вместе со мной на этом торжестве будут девочки, начинавшие грандиозный проект «СтарХит»: Света Солопчук – с ней мы придумывали еще пилотный выпуск, Вика Тарасова, Марина Данилейко, Ирина Семибратова, Алина Усанова, Танечка Арестова, Анастасия Ананьина, Надежда Четникова, Лина Бойко, Оля Родина, Аня Тупикина, Оля Плетенева, Даша Сачкова, Юля Анчукова, Саша Ново, Света Комарова, Лена Полякова, Катя Убодоева, Юлечка Зубкова и Наташенька Бабинцева, наш потрясающий шеф-редактор. Экс-шефа, ныне главреда Marie Claire Анюту Бурашову, тоже позовем.

ФРАЗА ГОДА

Слова, произнесенные главой кабинета министров Дмитрием Медведевым на майской встрече с крымскими пенсионерами: «Денег нет, но вы держитесь», навсегда пополнили коллекцию главных мемов рунета. Даже если допустить, что их вырвали из контекста, эта фраза Дмитрия Анатольевича уверенно держит первое место в списке самых цитируемых. До возникновения Всемирной паутины она могла бы обойти культовое высказывание другого отечественного политика: «Жить стало лучше, жить стало веселее».

ПУТЕШЕСТВИЕ ГОДА

Перелет в Санкт-Петербург без взрослых и документов 11-летней московской школьницы можно было бы отнести к самым необыкновенным путешествиям последнего времени, но поездка победителей нашего конкурса «В отпуск с Андреем Малаховым» на Сардинию даст фору любому турне. Судя по суперактивным чатам, мои компаньоны по отдыху до сих пор вспоминают сказочное итальянское приключение – начали дружить семьями, обмениваются житейской мудростью и даже сообщают прогнозы погоды. Например, Алена Качур написала недавно: «У нас в Когалыме мороз –49!» Официальный старт конкурса на 2017-й еще не объявлен, а поток заявок от участников из маленького ручейка прямо на глазах превращается в полноводную реку.

РОДЫ ГОДА

Три года назад гомонящих под окнами соседских детей Ксения Собчак называла мелкими гаденышами. Но в один прекрасный момент подруга Ксюши, королева кухни и инстаграма Ника Белоцерковская, раскрыла нам глаза на интересное положение последней, и я счастлив, что оказался тогда рядом и поцеловал животик Ксении Анатольевны. Всю беременность Ксюша зажигала, точнее, жила в привычном для нее ритме – не пропускала ни одного светского раута, ходила на тренировки, вела мероприятия, а на девятом месяце даже снялась обнаженной. И результат всех, особенно Максима Виторгана, конечно, порадовал и вдохновил. В подмосковном госпитале «Лапино» у звездной пары родился классный мальчишка. Максим Виторган показал первые кадры с новорожденным сыном

СЕРИАЛ ГОДА

Если коротко, «Молодой Папа» (режиссер Паоло Соррентино и канал НВО представили зрителям 10 серий первого сезона) рассказывает об интригах в Ватикане. Совет кардиналов выбирает нового Папу, надеясь, что 47-летним Ленни Белардо можно будет манипулировать. Но в первые же часы своего правления Пий XII – такое имя получает свежеиспеченный понтифик – демонстрирует своенравие, независимость и жесткий стиль руководства. Ко всему прочему, молодой Папа курит, цитирует Бродского, ни в грош не ставит старую гвардию, а своим секретарем, к ужасу аппаратчиков в сутанах, назначает сестру Мэри – монахиню, воспитавшую его в детском доме. Как великолепна в этой роли Дайан Китон, словами не передать. Что же касается главного исполнителя Джуда Лоу, то он – абсолютное совершенство. Бесстыдно прекрасное и волшебно экспрессивное.

КРАЖА ГОДА

Первым серьезным хищением года уходящего, о котором говорят до сих пор, была январская чистка барсеточниками внедорожника 44-летней уборщицы Газпрома Марии П., оставленного на три минуты у одного из столичных бизнес-центров. Если саму пострадавшую больше волновали испарившиеся из машины 15 тысяч рублей, то журналистов и обывателей необычайно заинтересовал второй пункт из списка украденного, а именно сумка Dior с инкрустацией из синей и черной крокодиловой кожи с серебристой фурнитурой. По самым скромным на тот момент подсчетам, стоимость элегантного аксессуара равнялась 1,5 млн рублей. Где простая поломойка, ну пусть даже королева швабры, разжилась подобной вещицей, осталось за кадром. Версия интернет-хомяков «Отмыла себе!» тоже не нашла подтверждения. Недавно правоохранительные органы сообщили, что дело о краже сумки и денег приостановлено, а особо пытливым представителям СМИ было заявлено следующее: «У полиции не нашлось подозреваемых». Сама Мария П. (она, кстати, оценивала свое чудо от Dior в восемь раз меньше) против подобного исхода. Я понимаю бедную женщину: даже получив нехилую газпромовскую новогоднюю премию, подобную сумку в Москве купить очень трудно. Говорят, в 2016-м завезли только два экземпляра.

СВАДЬБЫ И ВЕНЧАНИЕ ГОДА

80-летний Армен Джигарханян, женившийся на 36-летней Виталине Цымбалюк-Романовской, к мужчинам, которым «седина в бороду – бес в ребро» не относится. Знаменитый актер и директор его театра проверяли свои отношения 15 лет! Говорят, молодая супруга мечтает о пополнении их семьи.

Один из самых завидных женихов страны Александр Овечкин в уходящем году заключил брак с дочерью актрисы Веры Глаголевой, красавицей Анастасией Шубской.

Свадьбу сына миллиардера Михаила Гуцериева бизнесмена Саида с очаровательной студенткой медицинского вуза Хадиджой Ужаховой (в наборе: Дженнифер Лопес, Стинг, Патрисия Каас и Энрике Иглесиас) обсуждали не только у нас, но и в Великобритании – молодожены катались в золотой карете по улицам Лондона.

А вот венчание Юрия Лужкова и Елены Батуриной было скромным и тихо прошло в подмосковной церкви Рождества Богородицы, расположенной на участке загородного особняка экс-градоначальника. Супруги, прожившие в счастливом браке четверть века, обменялись серебряными кольцами.

INSTAGRAM ГОДА

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки собрал уже огромную армию почитателей Dolce vita и своих талантов. Еще летом его ролик «Танцующий миллионер», взорвавший интерент, посмотрели 5 миллионов человек! Когда мужчина уважительно обращается не только с подписчиками, но и с любым человеком, работающим в его поместьях, а каждую девушку воспринимает как единственную и принцессу, он имеет право на повсеместное обожание и восхищение. А прекрасной Джорджии Габриэлле – невесте Джанлуки – остается только позавидовать.

ГРАЖДАНСТВО ГОДА

Оказывается, бабушка звезды американских боевиков 90-х годов Стивена Сигала родилась во Владивостоке, и вообще он очень любит нашу страну. «Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут», – неоднократно признавался актер. И вот в ноябре Владимир Путин подписал соответствующий указ, и одним россиянином стало больше. Теперь нас 146 544 711 человек.

РАЗВОДЫ ГОДА

Крах 25-летнего брака Федора и Светланы Бондарчук, одной из самых крепких и красивых пар в нашем шоу-бизнесе (говорят, актриса Паулина Андреева, все еще пребывающая в статусе невесты, здесь ни при чем), вызвал целую лавину звездных разводов.

Вот и сказке конец: самые громкие разводы года, в которые трудно поверить

Сначала она смела союз всемирно обожаемой Бранджелины: небожители Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли теперь вынуждены делить шестерых детей и почти полумиллиардное состояние.

До последнего держалось семейство Тарабузиков, но сегодня бабушка Ольги Бузовой умоляет внучку не делить имущество с футболистом Дмитрием Тарасовым. А мама полузащитника «Локомотива» недоумевает, почему бывшая невестка так негодует. Ну записал сын на нее загородный дом, который начинал строить еще с супругой, – жить ведь где-то надо.

ПОТЕРИ ГОДА

Старейший актер планеты Владимир Зельдин прослужил в Театре Российской армии более семидесяти лет и в свой 101 год под гром аплодисментов еще выходил на сцену. Теперь Владимир Михайлович лежит на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Елены Образцовой.

А всемирно знаменитого Солнечного клоуна Олега Попова, сердце которого 2 ноября 2016 года остановилось на гастролях в Ростове-на-Дону, похоронили в федеральной земле Бавария. Фото- и видеосъемка по просьбе близких не велись.

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