15 самых провокационных видео уходящего года

Настало время подводить итоги уходящего года, подарившего множество ярких и дерзких клипов любимых звезд. «СтарХит» вспоминает наиболее запоминающиеся, откровенные и провокационные работы известных исполнителей.

На какие только жертвы не идут артисты, чтобы представить запоминающийся клип, который станет настоящей сенсацией. Они снимаются на улице при минусовой температуре, эффектно обнажаются в кадре, чтобы все поклонники оценили результаты долгой работы в спортзале, а также разоряются на дорогие костюмы. Кроме того, звезды охотно приглашают известных режиссеров, а зачастую и сами продумывают каждую сцену ролика в деталях. Но результаты стоят всех затраченных усилий и нервов. «СтарХит» составил подборку самых сексуальных, интригующих и дерзких видео, которыми запомнился 2016 год.

Вера Брежнева – «Feel»



Вот уже который год Вера Брежнева становится самой сексуальной женщиной по версии журнала Maxim. И девушка старается оправдывать это звание: она не только снимается в откровенных фотосессиях, но и с завидной регулярностью радует фанатов новыми чувственными клипами. В одном из них Вера позирует топлесс, повернувшись спиной к камере. Нежное и одновременно страстное видео было снято на англоязычную композицию «Feel». Несмотря на все достоинства ролика, поклонники Брежневой крайне неоднозначно восприняли ее новую работу. Фанаты знаменитости нашли, что ей стоит потрудиться над произношением иностранных слов. «С языком просто беда», «Невозможно слушать из-за акцента», «Песня странно звучит», «В первый раз не понравилась работа продюсера Меладзе», «Вера, пойте на русском!», – обсуждали они. Однако сцена, в которой Брежнева позирует обнаженной, еще долго обсуждалась в Сети, собирая восторженные отзывы поклонников артистки.

Анна Плетнева – «Сильная девочка»



Одна из самых сексуальных российских артисток в этом году начала сольную карьеру и представила дебютное видео на трек «Сильная девочка». «Эта песня потрясла меня, проникла в каждую мою клеточку, стала частью меня. Целый год я жила с этой песней внутри и сегодня я отпускаю ее. Дарю ее всем вам. Она изменила меня. С ней я стала другой, новой. Новой Анной Плетневой», – делилась звезда в своем микроблоге.

Многие поклонники певицы обратили внимание вовсе не на ее вокальные данные или пронзительный текст композиции, а на соблазнительные формы Плетневой. В новом клипе Анна позирует без одежды: по сюжету она сидит полностью обнаженной на роскошном рояле. К слову, часть ролика вошла в рекламу духов Сергея Губанова, которую запретили на Facebook. Дело в том, что администраторы социальной сети нашли кадры с Плетневой, старательно прикрывающейся руками, слишком вызывающими.

Полиграф ШарикOFF – «Только секс»

Видео исполнителя, выступающего под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, вызвало бурю эмоций у пользователей соцсетей. И дело даже не в откровенном названии песни, а в харизме исполнителя. За именем, отсылающим к персонажу повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», скрывается Сергей Пархоменко. Именно он когда-то взрывал танцполы с суперхитом «Черный бумер». А теперь белорусский рэпер решил представить новый проект и продемонстрировать всем свою прекрасную физическую форму.

SEREBRO – «Отпусти меня»

Зажигательно трио уже не в первый раз представляет эротический клип, в короткие сроки становящийся сенсацией на YouTube. В этом ролике девушки встречаются с одним молодым человеком, который лишь играет их чувствами. Режиссером стильного и временами меланхолического видео стала подруга Ольги Серябкиной Ирма Польских. По словам солистки SEREBRO, в основу композиции легли реальные события. Однако Серябкина не стала уточнять, какие именно. Артистка предпочитает держать свою личную жизнь в тайне от общественности. К слову, в марте 2017 года Ольга выпустит сборник стихов, в котором обещает пролить свет на свои страдания и переживания.

Егор Крид – «Мне нравится»

По слухам, сердце известного сердцееда Егора Крида занято: артист встречается с моделью Викторией Одинцовой. Девушка исполнила главную роль в его клипе на композицию «Мне нравится». По сюжету эффектная брюнетка, одетая лишь в сексуальное белье, участвует в постельных сценах с Егором. Красотке также пришлось полностью обнажиться перед камерой. «Мне нравится, когда красавица мне улыбается», – поет артист.

«ВИА Гра» — «Кто ты мне?»

Сексуальные солистки группы «ВИА Гра» в который раз продемонстрировали свои прелести. Вот уже несколько лет коллектив, несмотря на смену участниц, остается верен собственному неповторимому стилю. В новом видео девушки стали героинями восточной сказки и оказались в плену у своенравного властителя, который заставил их томиться в клетке. Но отважные обольстительницы даже и не думают сдаваться, продолжая разрушать все преграды, встречающиеся им на пути. Провокационное видео напомнило пользователям соцсетей атмосферу турецкого сериала «Великолепный век». Автором идеи клипа стал Константин Меладзе.

LOBODA – «Твои глаза»

Светлана Лобода закрутила роман с молодым блондином ангельской внешности. Его неестественно большим голубым глазам и посвящена новая композиция исполнительницы, взорвавшей танцполы треком под названием «К черту любовь». Второй хит артистки обещает побить все мыслимые рекорды. Спустя лишь месяц после премьеры видео Лободы набрало свыше десяти миллионов просмотров на YouTube. Поклонники Светланы в огромном восторге от нового горячего клипа звезды. Пока мужская часть поклонников знаменитости оценивает достоинства ее фигуры, девушки не могут налюбоваться очаровательным молодым человеком, ставшим партнером Светланы.

Artik & Asti — «Тебе все можно»

Чувственное видео группы Artik & Asti на песню «Тебе все можно» было вдохновлено нашумевшей картиной «50 оттенков серого», посвященной любовным утехам миллиардера Кристиана Грея и студентки Анастейши Стил. Авторы ролика постарались воссоздать страсть, возникшую между этими персонажами. Главную героиню видео сыграла актриса Агния Дитковските, а ее партнером стал танцор Айхан Шинжин, принимавший участие в шоу «Танцы» телеканала ТНТ.

Винтаж и Clan Soprano — «Немного рекламы»

Видео посвящено похоронам героини Анны Плетневой. Несмотря на столь печальную тему, она и не думает грустить. Вместо этого она выбирает наряд, в котором предстанет перед своим любимым человеком. «Только какое платье надеть. Белое? Или красное?», — размышляет Плетнева. Увлекшись своими мечтами, девушка начинает удовлетворять себя на глазах у толпы людей. Абсурдность ситуации усиливается, когда все присутствующие начинают водить хоровод вокруг гроба, в котором находится Анна.

VAVAN aka Вова Селиванов — «Лесбиянка»

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов посвятил песню неразделенному чувству к представительнице сексуальных меньшинств. «Эх, жизнь моя жестянка. Угораздило влюбиться в эту лесбиняку»,— поет мужчина, пока героини видео, одетые в сексуальные костюмы, всячески его игнорируют и предаются утехам. Одну из них сыграла звезда «Дома-2» Элина Камирен.

T-Killah — «Доброе утро»

Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-killah, представил нежное видео, посвященное взаимоотношениям с любимой девушкой. Пикантность ролику придает тот факт, что в нем снялась целая толпа красоток в нижнем белье, с которыми Александр оказывается в одной кровати. «Пацаны, желаю каждому из вас такое доброе утро», — писал исполнитель в комментариях к ролику.

КАНЬЕ УЭСТ – «FAMOUS»

Долгое 10-минутное видео стало, пожалуй, самым провокационным и странным клипом последнего времени. В нем Канье Уэст затрагивает волнующую многих тему обычной жизни знаменитостей. В ролике показана целая плеяда звезд мирового масштаба, раздетых догола и мирно спящих в огромной кровати. В их число вошли новый Дональд Трамп, Джордж Буш-младший, Тейлор Свифт, Рианна, Крис Браун, Анна Винтур, а также сам Канье Уэст, его супруга Ким Кардашьян и отчим звезды реалити-шоу, сменивший пол.

Разумеется, столь откровенный клип не мог не вызвать бурные обсуждения в Сети. На YouTube появилась пародия на видео Канье Уэста, в которой снялись собаки, ставшие звездами «Инстаграма». Правда, в отличие от оригинала, они полностью одеты.

Канье Уэст — «Fade»

Скандальный рэпер отличился в этом году несколько раз. Пока таблоиды распространяют слухи о разводе исполнителя и звезды реалити-шоу, он продолжает радовать и удивлять фанатов новыми видео, будоражащими фантазию. В одном из них, набравшем пятьдесят миллионов просмотров, снялась певица Тейана Тейлор — обладательница колоритной внешности и аппетитных форм. В клипе можно увидеть, как девушка танцует тверк в обтягивающей майке и стрингах, а также сцену любви между Тейаной и ее супругом, баскетболистом NBA Иманом Шумпертом.



Рианна – «Kiss It better»

Барбадосская красавица Рианна относится к числу звезд, которые регулярно эпатируют поклонников. Нынешний год не стал исключением. Знаменитость представила чувственный клип на композицию с говорящим названием «Kiss It Better». Поклонники РиРи в восторге: еще бы, ведь в новой работе девушка демонстрирует все изгибы своего подтянутого тела. В то же время фанаты артистки отмечают, что ролик получился лирическим и очень искренним, навевающим на глубокие размышления.

Ферджи – «M.I.L.F. $»

Новым клипом Ферджи доказала, что она все еще в строю и способна составить конкуренцию Бейонсе и Рианне. Исполнительница, которую не было слышно со времен альбома «The Duchess», вышедшего в 2006 году, снова громко заявила о себе. Специально для впечатляющего камбэка Ферджи пригласили на съемки клипа Ким Кардашьян, Алессандру Амброзио, Наташу Поли и других сексапильных красоток. К слову, певица предпочитает расшифровывать аббревиатуру «M.I.L.F.» как «Moms I’d Like to Follow». Новая работа звезды показывает матерей как ослепительных и самодостаточных женщин, у которых множество возможностей для самореализации.

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