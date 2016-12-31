Актриса Янина Студилина ждет ребенка

Звезда сериала «Остров» готовится впервые стать мамой. По словам знакомого Студилиной, некоторое время назад она перестала посещать светские мероприятия, а ее коллеги узнали, что молодая женщина готовится к пополнению в семье. Александр Роднянский-старший рад, что скоро станет дедушкой.

В ближайшие месяцы в семье продюсера Александра Роднянского произойдет радостное событие – сын Саша и его жена, актриса Янина Студилина, впервые станут родителями. На минувшей неделе состоялась презентация телепроекта, в числе приглашенных была и Янина, но она не пришла.

«Мы с коллегами давно узнали об интересном положение Янины, – говорит Алексей Попов, звукорежиссер сериала «Остров». – Она перестала появляться на светских мероприятиях. По рассказам подруг, не хочет показывать округлившийся животик, опасается чрезмерного внимания».

Cтудилина внесла коррективы и в рабочий график – отменила несколько съемок в кино из-за предстоящего декрета. Янина скрывает свое интересное положение от подписчиков в социальных сетях. Все фотографии сделаны таким образом, что на них не видны изменения ее фигуры.

Напомним, что Янина состоит в отношениях с Александром Роднянским-младшим уже восемь лет. Они познакомились через общих друзей, а вместе вышли в свет на «Кинотавре» в 2009 году. Пара ведет довольно закрытый образ жизни, поэтому не афиширует радостные события, которые происходят в их семье.

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