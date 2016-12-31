Почему 2016 был таким тяжелым и что нам ждать от 2017 года

Перед наступлением Нового года «СтарХит» решил вспомнить, каким был-2016-й. За 12 месяцев произошло немало изменений не только в жизни нашей страны, но и во всем мире: несколько террористических актов в разных точках мира, разжигание военных конфликтов, а также авиакатастрофа с самолетом Ту-154. Ко всему прочему, за этот год было расторгнуто много браков. Причем это коснулось как мировых знаменитостей, так и представителей российского шоу-бизнеса. Некоторые астрологи едины во мнении, что високосный год открывает новый цикл, поэтому людям важно освободить место в жизни. А Огненная обезьяна, по словам астролога Вероники Андреевой, любила проверять чувства людей на прочность.
ЮЛИЯ САМОДЕЛОВА
Юлия Самоделова подтверждает все самые коварные опасения, заявляя, что этот год прошел под знаменем огня. Каждый день был наполнен эмоциональными вспышками, которые приводили к необдуманным поступкам. Самоделова не отрицает тот факт, что будущее выстраивается по индивидуальному гороскопу, но общие закономерности едины для всех.
Большое влияние на взаимопонимание партнеров в этом году могли оказывать планеты. Бытует мнение, что негативно отражается на парах Сатурн. Когда он находится в нужном цикле, он замораживает общение, охлаждает его, зачастую приводя к расставанию влюбленных.
АЛЕКСАНДР ЛИТВИН
Надо отметить, что у победителя шестой «Битвы экстрасенсов» Александра Литвина свое мнение насчет минувших 365 дней. Он полагает, что мы стали жертвами сильнейшего облучения. По его мнению, в этом году каждый человек попал под волну эйфории, которая вылилась в целый список необдуманных поступков. Еще год назад Литвин предупреждал, что необходимо научиться принимать самостоятельные ршения и не идти на поводу другим. Это могло быть чревато негативными последствиями.
Экстрасенс уверен, чтобы время до февраля 2017-ого прошло наиболее благополучно, необходимо оградить себя от опрометчивых поступков. В январе нужно грамотно расставить приоритеты на все грядущие месяцы, чтобы все сложилось ровно таким образом, как вы задумали. Предугадать все, по мнению Александра, окажется невозможным, но попытаться стоит.
Александр Литвин также уверен, что 2016 стал год глобальных перевоплощений, под воздействием которых сознание людей также трансформировалось.
ПАВЕЛ ГЛОБА
Павел Глоба вторит словам участника «Битвы экстрасенсов», однако выдвигает куда более неутешительный диагноз году Огненной обезьяны. Он убежден, что в связи с глобализацией в мире все процессы начали протекать куда быстрее прежнего, поэтому трагедии людей, которых они не ожидали, кажутся весьма очевидными, поскольку протекали с бешеной скоростью, опередив естественный ход истории.
КЛАРА КУЗДЕНБАЕВА
Эксперт-нумеролог Кузденбаева Клара убеждена, что причиной всех катаклизов в этом году стала чрезмерная близость Луны к Земле. В результате этого происходили процессы, которые тем или иным образом отразились на жизни обычных людей. Поэтому не удивительно, что за прошедшие 365 дней случилось так много трагических событий. Рассуждая на тему плачевно известных событий с падением Ту-154, Клара заявила, что есть вещи, которые заведомо предначертаны, то есть запрограммированы. Она также отметила, что предстоящие 12 месяцев будут удачными для пополнения в семействе.
Жми «Нравится» и получай самые лучшие советы, новости, рецепты и лайфхаки в Фейсбуке!