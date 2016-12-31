Авторизация
 
  • 19:43 – Актриса Янина Студилина ждет ребенка 
  • 19:43 – Почему 2016 был таким тяжелым и что нам ждать от 2017 года 
  • 19:41 – Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2016) 
  • 19:19 – Обнародован предварительный график Путина на 2017 год 


Анастасия Квитко продемонстрировала коллекцию сексуальных купальников

Анастасия Квитко, более известная как российская Ким Кардашьян, продемонстрировала линию сексуальных купальников бренда Eliya Cioccolato. Соответствующие фото на днях появились в Сети.

Анастасия Квитко продемонстрировала коллекцию сексуальных купальников


На данный момент Квитко является лицом бренда Eliya Cioccolato и в основном живет в США. Модель принимает участие в неделя высокой моды в Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде.
Очередная коллекция сексуальных купальников носит название Golden girl, фото коллекции частично можно увидеть в Instagram Квитко. Поклонники часто хвалят фигуру и образы модели, комментируя каждый ее снимок.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165703-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Салат цезарь с курицей классический простой рецепт: отличное блюдо для новогоднего стола
  • 07:27
  • 1 907
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 479
  • 0
Прикольные СМС с Новым годом 2017 | короткие, смешные, шуточные
  • 15:33
  • 1 353
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 334
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 1 243
  • 0
Салат с кальмарами самый вкусный на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные
  • 10:53
  • 1 192
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 1 080
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 1 020
  • 0
Актриса Янина Студилина ждет ребенка
  • 19:43
  • 24
  • 0
Почему 2016 был таким тяжелым и что нам ждать от 2017 года
  • 19:43
  • 23
  • 0
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2016)
  • 19:41
  • 13
  • 0
Обнародован предварительный график Путина на 2017 год
  • 19:19
  • 32
  • 0
Короткие Поздравления С Новым Годом 2017
  • 19:19
  • 39
  • 0
Анастасия Квитко продемонстрировала коллекцию сексуальных купальников
  • 19:08
  • 38
  • 0
Корова Лилак из Новой Зеландии думает, что она — лошадь
  • 19:08
  • 34
  • 0
Вам и не снилось: самые нелепые достижения 2016-го
  • 18:32
  • 42
  • 0
Актриса Янина Студилина ждет ребенка
  • 19:43
  • 24
  • 0
Почему 2016 был таким тяжелым и что нам ждать от 2017 года
  • 19:43
  • 23
  • 0
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2016)
  • 19:41
  • 13
  • 0
Обнародован предварительный график Путина на 2017 год
  • 19:19
  • 32
  • 0
Короткие Поздравления С Новым Годом 2017
  • 19:19
  • 39
  • 0
Анастасия Квитко продемонстрировала коллекцию сексуальных купальников
  • 19:08
  • 38
  • 0
Корова Лилак из Новой Зеландии думает, что она — лошадь
  • 19:08
  • 34
  • 0
Вам и не снилось: самые нелепые достижения 2016-го
  • 18:32
  • 42
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров