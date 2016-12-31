Анастасия Квитко продемонстрировала коллекцию сексуальных купальников

На данный момент Квитко является лицом бренда Eliya Cioccolato и в основном живет в США. Модель принимает участие в неделя высокой моды в Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде.Очередная коллекция сексуальных купальников носит название Golden girl, фото коллекции частично можно увидеть в Instagram Квитко. Поклонники часто хвалят фигуру и образы модели, комментируя каждый ее снимок.

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