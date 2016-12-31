Корова Лилак из Новой Зеландии думает, что она — лошадь

Шестилетняя Лилак прекрасно передвигается быстрым и медленным галопом, а также рысью, при этом перескакивая через препятствия высотой до полутора метров не хуже породистого жеребца. Также необычная корова умеет и любит плавать.К слову, Лилак не любит, когда на нее надевают седло, поэтому хозяйка ездит на своей любимице без него. Все началось с тех пор, когда брат Ханны бросил ей вызов, утверждая, что девушка никогда не оседлает корову, однако оказался не прав.Еще в детстве Ханна Симпсон мечтала о пони, однако родители отказали девочке в покупке. Теперь же девушка научила свою корову преодолевать препятствия, и делится успехами любимицы в своем Instagram.

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