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Корова Лилак из Новой Зеландии думает, что она — лошадь

В Новой Зеландии проживает корова, которая ведет себя так, словно она настоящая ездовая лошадь. На своей питомице по имени Лилак часто ездит верхом ее хозяйка Ханна Симпсон.

Корова Лилак из Новой Зеландии думает, что она — лошадь


Шестилетняя Лилак прекрасно передвигается быстрым и медленным галопом, а также рысью, при этом перескакивая через препятствия высотой до полутора метров не хуже породистого жеребца. Также необычная корова умеет и любит плавать.

К слову, Лилак не любит, когда на нее надевают седло, поэтому хозяйка ездит на своей любимице без него. Все началось с тех пор, когда брат Ханны бросил ей вызов, утверждая, что девушка никогда не оседлает корову, однако оказался не прав.

Еще в детстве Ханна Симпсон мечтала о пони, однако родители отказали девочке в покупке. Теперь же девушка научила свою корову преодолевать препятствия, и делится успехами любимицы в своем Instagram.


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