Вам и не снилось: самые нелепые достижения 2016-го

ШЕРЕГЕШ
РЕКОРД: 1111 Л ЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИС ТОВ «ГОЛЫМИ» СПУСТИЛИСЬ С ГОРЫ
Такое количество девушек в бикини и мужчин в плавках увидишь не на каждом пляже – в апреле был поставлен рекорд по спуску в купальниках на курорте Шерегеш Кемеровской области. Участники регистрировались в присутствии нотариуса. После сдавали вещи в гардероб. Из одежды можно было оставить только носки, купальные костюмы, головные уборы и очки. На старте стоял представитель Книги рекордов Станислав Коненко, он строго отсеивал нарушителей дресс-кода.
Протяженность трассы 500 метров. Спуск длился почти 30 минут. Происходящее фиксировали камеры, летающий дрон, а также фотографы. «Весной температура днем в горах около +15°С, можно кататься и загорать одновременно!» – говорит Екатерина Жук, участница заезда. После окончания рекордсмены отогревались чаем, глинтвейном и блюдами индийской кухни.
МОСКВА
РЕКОРД: НА ТРИ ЧАСТИ ЗА 2 МИНУТЫ БЫЛИ РАЗОРВАНЫ 16 ОТРЫВНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ
Три года назад художник-декоратор Евгений Неваленный купил абонемент в столичный фитнес-клуб силача Брюса Хлебникова – его достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
ТЮМЕНЬ
РЕКОРД: 120 ПРЫЖКОВ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ
Четыре года назад Игорь Смольников был обычным электриком, но как-то в Сети посмотрел ролик с гигантскими мыльными пузырями и... изменил жизнь. Сначала просто повторял трюки, найденные в интернете, а позже с женой Аленой создал собственное шоу.
В октябре этого года Смольников попал в Книгу рекордов России. Игорь выполнил трюк – отскоки. По технике они напоминают теннис. Только вместо мяча – мыльный пузырь, а ракетка – кольцо с ручкой. Когда выдувается пузырь, на ракетке остается мыльная пленка, от нее он и отскакивает. Технические секреты Игорь не раскрывает, известно только, что все дело в мыльном растворе.
НОВОСИБИРСК
РЕКОРД: БРОСАНИЕ МУХИ НА ДАЛЬНОСТЬ
Жена Алексея Теряева может им гордиться – он круче всех в нашей стране кидает мух, аж на 61 метр. В сентябре он установил рекорд на Кубке Сибири по нахлыстовому кастингу – это соревнования по технике владения рыболовными снастями, мух живых или искусственных обычно используют в качестве приманки на крючке. Соперники Алексея показали результаты от 23 до 50 метров, ему с легкостью удалось обойти их всех.
«Перед соревнованиями сильно волновался, – говорит Алексей. – Главное – собраться и успокоить себя. Рядом были близкие, жена и сын Владимир – ему 6 лет, но он уже увлекается рыбалкой». Сейчас нужно решить ряд юридических вопросов, чтобы рекорд был официально зафиксирован.
губкин
рекорд: игра на виолончели под землей, на глубине 340 метров
Иоганну Себастьяну Баху и не снилось, что его произведения будут играть под землей – в марте виолончелист Борислав Струлев дал часовой концерт в шахте города Губкин Белгородской области.
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