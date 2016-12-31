Вам и не снилось: самые нелепые достижения 2016-го

Ради славы необязательно делать что-то выдающееся, можно быть просто чудаком. «СтарХит» собрал удивительные рекорды, на которые не каждый способен. Более того, лишь немногим придет в голову решиться на что-либо подобное.

ШЕРЕГЕШ

РЕКОРД: 1111 Л ЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИС ТОВ «ГОЛЫМИ» СПУСТИЛИСЬ С ГОРЫ

Такое количество девушек в бикини и мужчин в плавках увидишь не на каждом пляже – в апреле был поставлен рекорд по спуску в купальниках на курорте Шерегеш Кемеровской области. Участники регистрировались в присутствии нотариуса. После сдавали вещи в гардероб. Из одежды можно было оставить только носки, купальные костюмы, головные уборы и очки. На старте стоял представитель Книги рекордов Станислав Коненко, он строго отсеивал нарушителей дресс-кода.

Протяженность трассы 500 метров. Спуск длился почти 30 минут. Происходящее фиксировали камеры, летающий дрон, а также фотографы. «Весной температура днем в горах около +15°С, можно кататься и загорать одновременно!» – говорит Екатерина Жук, участница заезда. После окончания рекордсмены отогревались чаем, глинтвейном и блюдами индийской кухни.

МОСКВА

РЕКОРД: НА ТРИ ЧАСТИ ЗА 2 МИНУТЫ БЫЛИ РАЗОРВАНЫ 16 ОТРЫВНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ

Три года назад художник-декоратор Евгений Неваленный купил абонемент в столичный фитнес-клуб силача Брюса Хлебникова – его достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

«Я ходил в тренажерку и на бокс, – делится со «СтарХитом» 30-летний Неваленный. – Мы много общались с Брюсом. Он увидел во мне потенциал и предложил развивать силу. Через год тренировок я гнул гвозди и рвал календари. Сам не ожидал от себя такого. В мае поставил свой первый рекорд, попавший в Книгу рекордов России, – порвал на 3 части 16 календарей за 2 минуты. Наверное, дело в том, что я жилистый, постоянно занимаюсь и ношу на руках жену Дарину. А теперь еще и дочку – осенью мы стали родителями».

ТЮМЕНЬ

РЕКОРД: 120 ПРЫЖКОВ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ

Четыре года назад Игорь Смольников был обычным электриком, но как-то в Сети посмотрел ролик с гигантскими мыльными пузырями и... изменил жизнь. Сначала просто повторял трюки, найденные в интернете, а позже с женой Аленой создал собственное шоу.

«Быть электриком скучно, – делится Игорь. – Я же дарю людям радость. К примеру, недавно мы выступали на юбилее, именинник был почтенного возраста – семьдесят лет, серьезный, даже суровый с виду мужчина. Знаете, а смеялся он не меньше своих внуков».

В октябре этого года Смольников попал в Книгу рекордов России. Игорь выполнил трюк – отскоки. По технике они напоминают теннис. Только вместо мяча – мыльный пузырь, а ракетка – кольцо с ручкой. Когда выдувается пузырь, на ракетке остается мыльная пленка, от нее он и отскакивает. Технические секреты Игорь не раскрывает, известно только, что все дело в мыльном растворе.

НОВОСИБИРСК

РЕКОРД: БРОСАНИЕ МУХИ НА ДАЛЬНОСТЬ

Жена Алексея Теряева может им гордиться – он круче всех в нашей стране кидает мух, аж на 61 метр. В сентябре он установил рекорд на Кубке Сибири по нахлыстовому кастингу – это соревнования по технике владения рыболовными снастями, мух живых или искусственных обычно используют в качестве приманки на крючке. Соперники Алексея показали результаты от 23 до 50 метров, ему с легкостью удалось обойти их всех.

«Перед соревнованиями сильно волновался, – говорит Алексей. – Главное – собраться и успокоить себя. Рядом были близкие, жена и сын Владимир – ему 6 лет, но он уже увлекается рыбалкой». Сейчас нужно решить ряд юридических вопросов, чтобы рекорд был официально зафиксирован.

губкин

рекорд: игра на виолончели под землей, на глубине 340 метров

Иоганну Себастьяну Баху и не снилось, что его произведения будут играть под землей – в марте виолончелист Борислав Струлев дал часовой концерт в шахте города Губкин Белгородской области.

«Тот факт, что над тобой миллиарды тонн руды, вызывает невероятные мощные эмоции, – рассказал музыкант. – Мне выдали защитную каску, потом был долгий спуск на лифте. На глубине был подготовлен специальный зал, даже побелены стены. Немного переживал, каким будет звук, как себя поведет инструмент при температуре +3°С, ведь я играю на виолончели XIX века французского мастера Жана Батиста Вийома. Все прошло нормально. Шахтеры принимали радушно, после концерта пили чай с пирогами».

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