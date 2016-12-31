Дело о наследстве. Продолжение следует...

Стартовало это громкое судебное разбирательство в прошлом году, а вот когда финал – не знает никто. Крестная мать детей Никиты Джигурды Людмила Браташ была найдена мертвой в квартире на западе Москвы.

В феврале прошлого года 56-летняя миллионерша Людмила Браташ была найдена мертвой в своей шикарной квартире на западе Москвы. После ее смерти актер Никита Джигурда предоставил суду завещание, по которому огромное состояние бизнесвумен должно достаться детям актера. Скандал по поводу этого многомиллионного наследства набирает обороты. На сей раз на авансцену выходит сестра покойной Светлана Романова. Она рассказывает, что Людмила была очень успешной женщиной: «...Редчайший талант, ее выдержка, умение общаться с людьми, пробивать задачи, которые не каждый мужчина способен решить».

Как владелица собственного бизнеса авиаперевозок Людмила была знакома с разными знаменитостями, в том числе и мировыми. А когда в Париже она встретила Марину Анисину, никакого Джигурды на горизонте фигуристки в помине не было. Тем не менее, со временем узнав о выборе Марины, Людмила даже предложила для проведения ее свадьбы свой особняк.

«Сейчас Никита заявляет журналистам,что был знаком с моей сестрой гораздо раньше Марины. Они якобы встретились в 1999-м в Белоруссии на съемках картины «Любить по-русски», и у них начался короткий роман. Это ложь! Тот год мы провели во Франции, Люда снимала на Лазурном Берегу особняк, приглашала туда меня с мужем, своих сотрудников, друзей, говорила: «Мы достойны лучшего. Я заработала». Параллельно она вела огромный проект с Грецией по тушению пожаров».

Потом женщина говорит, что хотя ее сестра и стала крестной мамой детей эпатажной пары, любила их, никаких денег им завещать не могла. «Анисина с Джигурдой держали ее как пауки, не отпускали. Привозили ей спиртное, а Люда в этом плане была слабым человеком». Светлана даже признается, что, по ее мнению, Марина Анисина самым неприглядным образом была замешана в истории с кончиной Людмилы.

«Война, которая у меня идет с семьей Джигурды и Анисиной, – это борьба за правду. На моей стороне закон. А что стоит за действиями Джигурды и Анисиной, мы все равно разберемся. У меня хватит терпения», – заявляет женщина.

В свое время я тоже стал невольным участником всей этой истории. Два года назад в конце декабря мне на программу позвонила Марина Анисина: «Я хочу развестись с Никитой Джигурдой и должна срочно дать интервью». Бросаю перед Новым годом все, лечу с тремя пересадками в маленький французский городок, чтобы сесть напротив Марины, которая через пятнадцать минут разговора заявляет: «Нет, я все-таки не готова к тому, чтобы рассказать о разводе».

Сам Никита в тот момент произносил перед журналистами: «Я категорически против расставания в таком виде, потому что мы с Мариной решили уладить все тихо. Два года назад, когда мы с Маринкой об этом договорились, я должен был стать мужем Людмилы Браташ, чтобы защитить ее от того беспредела, в который она попадала. И ежедневно на коленях молюсь перед Анисиной, прошу прощения у нее за то, что не сумел переиграть мафию до того, как они ее взяли в плен». Сегодня, когда брак официально расторгнут, Марина поддерживает бывшего мужа в деле о наследстве и тоже готова биться за 800 миллионов рублей Людмилы Браташ.

«Знаете, мне достаточно удивительно, что чужие люди знают суммы, оперируют какими-то нулями, – вздыхает Светлана Романова. – Я никогда не знала, сколько денег у моей сестры. Меня это не интересовало. Людмила была старшая, сильная сестра, которая мне помогала, если возникала необходимость. Но я на самом деле достаточно самостоятельно жила, у меня был богатый муж».

По мнению Светланы, Никита Джигурда нагло подделал завещание Людмилы, использовав украденный бланк с ее подписью. «Вчера мы имели с Никитой Борисовичем разговор в суде, – говорит Светлана. – Он предложил мне зарабатывать деньги. Я спросила, каким, собственно, образом. Он ответил: «Мы с тобой, Романова, можем судиться с телевидением. И каждый иск за клевету, ложь и так далее – это три миллиона рублей». Продолжение этой скандальной истории следует.

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