Дело о наследстве. Продолжение следует...

В феврале прошлого года 56-летняя миллионерша Людмила Браташ была найдена мертвой в своей шикарной квартире на западе Москвы. После ее смерти актер Никита Джигурда предоставил суду завещание, по которому огромное состояние бизнесвумен должно достаться детям актера. Скандал по поводу этого многомиллионного наследства набирает обороты. На сей раз на авансцену выходит сестра покойной Светлана Романова. Она рассказывает, что Людмила была очень успешной женщиной: «...Редчайший талант, ее выдержка, умение общаться с людьми, пробивать задачи, которые не каждый мужчина способен решить».
Как владелица собственного бизнеса авиаперевозок Людмила была знакома с разными знаменитостями, в том числе и мировыми. А когда в Париже она встретила Марину Анисину, никакого Джигурды на горизонте фигуристки в помине не было. Тем не менее, со временем узнав о выборе Марины, Людмила даже предложила для проведения ее свадьбы свой особняк.
Потом женщина говорит, что хотя ее сестра и стала крестной мамой детей эпатажной пары, любила их, никаких денег им завещать не могла. «Анисина с Джигурдой держали ее как пауки, не отпускали. Привозили ей спиртное, а Люда в этом плане была слабым человеком». Светлана даже признается, что, по ее мнению, Марина Анисина самым неприглядным образом была замешана в истории с кончиной Людмилы.
В свое время я тоже стал невольным участником всей этой истории. Два года назад в конце декабря мне на программу позвонила Марина Анисина: «Я хочу развестись с Никитой Джигурдой и должна срочно дать интервью». Бросаю перед Новым годом все, лечу с тремя пересадками в маленький французский городок, чтобы сесть напротив Марины, которая через пятнадцать минут разговора заявляет: «Нет, я все-таки не готова к тому, чтобы рассказать о разводе».
Сам Никита в тот момент произносил перед журналистами: «Я категорически против расставания в таком виде, потому что мы с Мариной решили уладить все тихо. Два года назад, когда мы с Маринкой об этом договорились, я должен был стать мужем Людмилы Браташ, чтобы защитить ее от того беспредела, в который она попадала. И ежедневно на коленях молюсь перед Анисиной, прошу прощения у нее за то, что не сумел переиграть мафию до того, как они ее взяли в плен». Сегодня, когда брак официально расторгнут, Марина поддерживает бывшего мужа в деле о наследстве и тоже готова биться за 800 миллионов рублей Людмилы Браташ.
По мнению Светланы, Никита Джигурда нагло подделал завещание Людмилы, использовав украденный бланк с ее подписью. «Вчера мы имели с Никитой Борисовичем разговор в суде, – говорит Светлана. – Он предложил мне зарабатывать деньги. Я спросила, каким, собственно, образом. Он ответил: «Мы с тобой, Романова, можем судиться с телевидением. И каждый иск за клевету, ложь и так далее – это три миллиона рублей». Продолжение этой скандальной истории следует.
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