Беременная Татьяна Волосожар будет встречать Новый год в США

Фигуристка на большом сроке отправилась за океан. Татьяну Волосожар, которая в феврале впервые станет мамой, сопровождает ее супруг Максим Траньков. Пара наслаждается отдыхом в Америке, и судя по всему, их первенец появится на свет именно здесь.

Пара прославленных фигуристов Татьяна Волосожар и Максим Траньков, как известно, готовятся впервые стать родителями. Татьяна сейчас находится на последних сроках беременности. Дочка олимпийских чемпионов появится на свет уже в феврале. Волосожар и Траньков раскрыли пол будущего ребенка

Несмотря на внушительный срок ожидания малыша, звездная пара решилась на длительный перелет и пересекла океан, чтобы встретить наступающий год в Америке. Скорее всего, путешествие будущая мама Татьяна Волосожар согласовала со своими врачами. Да и беременность у фигуристки протекает без осложнений, о чем она не раз говорила в своих интервью. Татьяна ведет активный образ жизни и даже несколько раз за время ожидания первенца выходила на лед вместе с мужем Максимом Траньковым.

Находясь за океаном, будущая мама чувствует себя превосходно. Судя по фотографиям, которые супруги публикуют в своих микроблогах, в Америке они прекрасно проводят время, наслаждаясь прогулками и теплой погодой. Пара остановилась в Нью-Йорке, затем отправилась на экскурсию в соседний штат - Нью-Джерси.

Впрочем, звездная пара не только много гуляет, но и уделяет время для покупок приданого будущей дочери. Татьяна Волосожар скупает в магазинах милые детские вещи. Максим Траньков запечатлел сияющую от счастья супругу на фоне бесконечных вешалок с крошечными боди, кофточками и платьями.

«Будущая мама приучает дочь к своему любимому занятию - шоппингу на генетическом уровне», - подписал снимок будущий папа.

Скорее всего, первенец Волосожар и Транькова появится на свет в Америке. Судя по всему, Татьяна все-таки решила рожать дочку вдали от России. Вряд ли женщина, находящаяся на большом сроке беременности, будет пересекать океан просто ради того, чтобы весело провести время.

Да и не так давно, рассуждая о том, где ей лучше рожать – на родине или за границей, Татьяна Волосожар признавалась, что знакомые и друзья ей советовали выбрать второй вариант. В пользу родов в Америке назывались не только климатические условия, но и возможность фигуристки оказаться подальше вдали от излишнего внимания.

«Во-первых, у меня роды приходятся на февраль. В это время года в Москве так серо, хмуро и уныло. А там – теплый океан, солнце. Во-вторых, опасаюсь излишнего внимания к себе накануне родов. Почему-то кажется, что чем больше срок, тем больше вокруг будет представителей прессы, фотографов и папарацци. Но с другой стороны, расставаться с родными и мужем надолго не хочется. Поэтому сейчас выбираем роддом в столице», – говорила Татьяна журналистам в начале ноября.

Но как видно, желание укрыться от посторонних глаз оказалось сильнее, и Волосожар накануне родов предпочла уехать.

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