Пользователи Сети активно обсуждают нападение на Расула Мирзаева

Известный спортсмен Расул Мирзаев был экстренно госпитализирован в связи с полученными ранениями. В ночь с 30 на 31 декабря борец возвращался со встречи, когда трое молодых людей напали на него, выстрелив ему в лицо из травматического оружия. Как только Мирзаев упал на асфальт, неизвестные принялись избивать его деревянной битой. Никаких ценных вещей и денежных средств украдено не было. Ряд изданий выдвинули версию, что мужчине хотели отомстить за случай, произошедший около пяти лет назад.
Глава компании Fight Night, в которой состоит спортсмен, Камил Гаджиев сообщил, что после проведенной операции борец отдыхает. Однако подписчики Мирзаева весьма взволнованы. На его странице в соцсети они активно обсуждают случившееся. Для многих это стало настоящей трагедией. Они пишут, что не могут поверить в произошедшее, молятся, чтобы здоровье борца не ухудшилось. Некоторые особенно акцентировали внимание на причинах, побудивших незнакомых людей совершить подобное.
Для многих стало очевидным, что это ни что иное, как месть. Кто-то высказал мнение, что по мусульманским традициям месть допустима в случае, если совершивший злодеяние не раскаялся в содеянном и не понес соответсвующего наказания. Некоторые пользователи согласились с такой версией, ведь Мирзаева не ограбили, а только избили. По их мнению, это могла быть кровная вражда. Однако фолловеры считают, что нападавшие были слишком жестоки к спортсмену.
Далеко не все оказались настроены оптимистично. Часть подписчиков заявили, что считают произошедшее обратным процессом, когда человек расплачивается за то, что сделал некоторое время назад.
В комментариях к снимкам борца в социальных сетях ведутся настоящие споры. Одни продолжают настаивать, что Мирзаев получил по заслугам, в то время как другие желают спортсмену выздоровления.
Напомним, что в 2011 году возле клуба «Гараж» в центре Москвы во время развязавшегося конфликта между Расулом Мирзаевым и студентом Иваном Агафоновым спортсмен так сильно ударил оппонента, что тот упал на асфальт. Как только пострадавшего доставили в больницу, он впал в кому, а вскоре после этого скончался. Тогда Расул провел два года в следственном изоляторе, пока велось расследование. В результате суд принял решение признать его виновным за смерть по неосторожности и присвоить наказание сроком на два года. Но поскольку спортсмен провел под следствием все это время, его выпустили прям в зале суда.
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