Пользователи Сети активно обсуждают нападение на Расула Мирзаева

Трое неизвестных молодых людей совершили покушение на спортсмена на улице Восточной на юге Москвы. В результате произошедшего борец доставлен в одну из клиник столицы, где ему уже была проведена операция. Тем временем подписчики Мирзаева активно обсуждают случившееся и выдвигают свои версии нападения.

Известный спортсмен Расул Мирзаев был экстренно госпитализирован в связи с полученными ранениями. В ночь с 30 на 31 декабря борец возвращался со встречи, когда трое молодых людей напали на него, выстрелив ему в лицо из травматического оружия. Как только Мирзаев упал на асфальт, неизвестные принялись избивать его деревянной битой. Никаких ценных вещей и денежных средств украдено не было. Ряд изданий выдвинули версию, что мужчине хотели отомстить за случай, произошедший около пяти лет назад.

Глава компании Fight Night, в которой состоит спортсмен, Камил Гаджиев сообщил, что после проведенной операции борец отдыхает. Однако подписчики Мирзаева весьма взволнованы. На его странице в соцсети они активно обсуждают случившееся. Для многих это стало настоящей трагедией. Они пишут, что не могут поверить в произошедшее, молятся, чтобы здоровье борца не ухудшилось. Некоторые особенно акцентировали внимание на причинах, побудивших незнакомых людей совершить подобное.

Для многих стало очевидным, что это ни что иное, как месть. Кто-то высказал мнение, что по мусульманским традициям месть допустима в случае, если совершивший злодеяние не раскаялся в содеянном и не понес соответсвующего наказания. Некоторые пользователи согласились с такой версией, ведь Мирзаева не ограбили, а только избили. По их мнению, это могла быть кровная вражда. Однако фолловеры считают, что нападавшие были слишком жестоки к спортсмену.

«Надеюсь, с ним все будет хорошо! Нелюди те, кто так поступил. Что вам сделал это человек?», «Молим Аллаха, чтобы помог тебе. Им обязательно воздастся за то, что совершили», «Это была однозначно месть за тот случай, не помню имя парня. Иначе не может быть. Почему не украли ни одной вещи тогда?» – вопрошали подписчики в «Инстаграме» звезды спорта.

Далеко не все оказались настроены оптимистично. Часть подписчиков заявили, что считают произошедшее обратным процессом, когда человек расплачивается за то, что сделал некоторое время назад.

«А чего он хотел? Что надо, то и получил. Меньше улыбаться будет в Сети», «Я почему-то была больше чем уверена, что Расул близок к религии, особенно после несчастного случая, когда убил того парня. Конечно, его будут осуждать и ругать, в его случае он не должен так на всеобщее обозрение себя вести, как будто ему на всех наплевать», «А он что думал, что легко так отделается? Он человека жизни лишил, а сам всего лишь травмы получил и быстро отойдет!» – заявили возмущеные ситуацией фолловеры.

В комментариях к снимкам борца в социальных сетях ведутся настоящие споры. Одни продолжают настаивать, что Мирзаев получил по заслугам, в то время как другие желают спортсмену выздоровления.

Напомним, что в 2011 году возле клуба «Гараж» в центре Москвы во время развязавшегося конфликта между Расулом Мирзаевым и студентом Иваном Агафоновым спортсмен так сильно ударил оппонента, что тот упал на асфальт. Как только пострадавшего доставили в больницу, он впал в кому, а вскоре после этого скончался. Тогда Расул провел два года в следственном изоляторе, пока велось расследование. В результате суд принял решение признать его виновным за смерть по неосторожности и присвоить наказание сроком на два года. Но поскольку спортсмен провел под следствием все это время, его выпустили прям в зале суда.

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