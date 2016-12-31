Что смотреть на ТВ: лучшие шоу волшебной ночи

«СтарХит» выбрал самые яркие проекты, которые увидит зритель в Новый год. Примадонна споет любимые публикой хиты, Киркоров и Басков порассуждают на взрослые темы, а Стас Костюшкин изменится до неузнаваемости.

Чудеса случаются

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА «ПЕРВОМ», «ПЕРВЫЙ КАНАЛ», 31 ДЕКАБРЯ, 22:30

Не пропустите главный сюрприз – Аллу Пугачеву с новым хитом. Чтобы хоть как-то не померкнуть в лучах славы Примадонны, остальным артистам пришлось расстараться, в подготовке номеров они проявили небывалую изобретательность. Для Димы Билана реквизиторы нашли кресло из советских парикмахерских, к обычному светильнику прикрепили шланги от пылесоса, выкрашенные в серебряный цвет. Так певец отобразил смысл песни «Жить в твоей голове».

Для номера Гарика Сукачева сцену переоборудовали в парк, собрав все елки на площадке – их набралось штук 20. Певец воссоздал атмосферу 60–70-х годов, когда соседи по двору встречались в новогоднюю ночь на улице и отмечали праздник вместе. Сукачев для верности привел друзей: Михаила Ефремова, Дмитрия Харатьяна, Александра Скляра и Михаила Горевого.

Лолита шагнула еще дальше – для нее соорудили избушку на курьих ножках. Не переживайте, та не только повернется, как и положено, но и спляшет! Ведь это ночь чудес.

ШУТКИ НЕ ПО-ДЕТСКИ

«НОВОГОДНИЙ ПАРАД ЗВЕЗД», «РОССИЯ 1», 31 ДЕКАБРЯ, 21:50

Повод включить эту кнопку весомый – в прямом и переносном смысле слова. Возможность увидеть Станислава Дужникова и Наталию Медведеву подвешенными на пятиметровой елке в виде елочных игрушек. Первый блин оказался комом: стокилограммовый Дужников остался стоять на сцене, а пушинка Медведева взлетела под потолок. Пришлось подвешивать к ней груз для баланса.

И по традиции Филипп Киркоров и Николай Басков выступят героями любимых «Спокушек». Первый будет Филей, второй – Степашкой. Порассуждают на взрослые темы с детской точки зрения с дядей Николаем Валуевым. Вот Степашку, например, интересует, почему страна знает, как надо играть в футбол, а в сборную берут только тех, кто не знает.

ПРАЗДНИК БЕЗ КОНЦА

«НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК – 2017», «РОССИЯ 1», 31 ДЕКАБРЯ, 00:00

Александр Розенбаум, Олег Газманов, Любовь Успенская, Александр Буйнов, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Александр Маршал споют новогодние песни, которые выберут сами зрители.

СМЕНИЛИ МАСТЬ

«COMEDY WOMAN, НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК», ТНТ, 31 ДЕКАБРЯ, 21:00

Под конец года участницы Comedy Woman преобразились так, что не узнать. Наталья Еприкян стала Королевой Великобритании, Екатерина Скулкина – Императрицей всея Руси, Катя Варнава примерила образ Малефисенты, а Марина Федункив – модели Playboy. А теперь представьте, что может натворить эта компания вместе. Феерия ждет в финале, когда появится сам президент. О чем он объявит со сцены и почему все участницы так нервничают, узнаем в новогоднюю ночь.

ШУТКИ С ПЕРЧИНКОЙ

«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК, «ПЕРВЫЙ КАНАЛ», 1 ЯНВАРЯ, 18:15

Отпраздновать круглую дату любимого клуба, а также 75-летие бессменного ведущего Александра Маслякова в Кремле собрались команды: «Утомленные солнцем», «Максимум», сборные РУДН, Пятигорска и Дагестана, «Новые армяне», «Пирамида», «Мегаполис», «Махачкалинские бродяги» и «Уральские пельмени».

Но главной звездой вечера стал Владимир Путин, который в конце программы сострил не хуже опытных юмористов. Президент заметил, что кавээнщики не стесняются шутить даже про начальников, и с иронией потребовал уточнения: «Вот это вы о ком сказали: «Женился, развелся, счастлив?»

ЩАС СПОЮ!

«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК, «ПЕРВЫЙ КАНАЛ», 1 ЯНВАРЯ, 20:15

Бенедикта Камбербэтча в роли Шерлока и Мартина Фримана – доктора Ватсона – не было на экране три года! Третий сезон показали в 2014-м, с тех пор любимых детективов поклонники видели лишь в рождественских сериях, события которых с предыдущими сезонами никак не связаны и имели место в викторианской Англии. Но к Новому году создатели подготовили сюрприз.

1 января на «Первом канале» – премьера первой части четвертого сезона. Доктор Ватсон и его жена Мэри переживают непростой период: они впервые стали родителями. Но Шерлока больше интересует другое – кто планомерно уничтожает изображения бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер? Российский зритель увидит эпизод одновременно с британским. Разница с показом на BBC-1 составит всего 1 минуту. В новом сезоне три эпизода. Вторую и третью серии покажут с разницей в неделю – 8 и 15 января.

НОВОГОДНЕЕ КАРАОКЕ

«РУКИ ВВЕРХ! » – 20 ЛЕТ». ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ, НТВ, 1 ЯНВАРЯ, 22:40

Группа «Руки Вверх!» появилась в 1996 году, а ее название родилось случайно. На радио попала одна из первых песен коллектива «Утренняя гимнастика», в которой часто повторялась фраза «Руки вверх!», группу так и объявили.

«Раньше, чтобы получить автограф, поклонницы забирались в отель на 6-й этаж по водосточной трубе, поднимали автобусы и несли, подсыпали в торты приворотные зелья, надеясь, что подействуют», – вспоминает лидер коллектива Сергей Жуков. Прошло 20 лет, а «Руки Вверх!» так же любят и ждут. На юбилейном концерте прозвучат хиты, под которые мы танцевали на школьных дискотеках, и новые песни.

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