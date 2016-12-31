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Елена Ксенофонтова рассталась с мужем

Актриса сериалов «Кухня», «Отель Элеон» не смогла решить конфликты с супругом. Проблемы в отношениях между Еленой и Александром начались еще в прошлом году. Теперь женщина планирует забыть их совместную жизнь.

Елена Ксенофонтова рассталась с мужем
Ксения Ксенофонтова рассталась с мужем
// Фото: Ломохов Анатолий/PhotoXPress.ru

Пять лет назад Елена Ксенофонтова, известная по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон» не смогла решить конфликты с супругом. познакомилась с юристом Александром Цветковым. Они стали жить вместе. Саша нашел общий язык с сыном актрисы – Тимофеем, а вскоре у пары родилась дочь София. Проблемы в их отношениях начались в прошлом году.

«Лена хотела, чтобы они официально стали мужем и женой, – говорит «СтарХиту» Светлана, подруга актрисы, – а Саша не воспринимал это желание всерьез. Она пыталась с ним обсудить, но услышав: «Давай поговорим о нашем будущем», он уходил от ответа. Начались ссоры и обиды. Александр старался их сгладить, дарил букеты роз, устраивал романтические ужины».

Но все это не помогло, Цветков и Ксенофонтова расстались. По словам подруги звезды сериалов, Елена собирается теперь жить ради себя и детей. 

«Месяц назад я приезжала к Леночке в гости, – продолжает Светлана. – Она спрятала все Сашины фотографии и подарки, чтобы ничего не напоминало о прошлом. Он прекрасный отец, навещает дочь, а если не получается приехать, звонит, спрашивает о ней. Софи пока не знает, что родители расстались. Думает, что папа очень занят. Хорошо, что у Лены просто нет времени на расстройства – работа в театре, кино, подготовка к открытию выставки авторских елочных украшений и кукол в январе. Держится, говорит, что теперь хочет пожить для себя и детей».


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