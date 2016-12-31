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Ева Польна: «Дочери преподносят мне особые подарки»

Артистка рассказала «СтарХиту» о семейных традициях в Новый год. Ева Польна отвечает за праздничное убранство дома и готовит фирменное блюдо. Певица заранее выясняет, о чем мечтают ее наследницы и старается исполнить их желания.

Ева Польна: «Дочери преподносят мне особые подарки»
Ева Польна
// Фото: Пресс-служба

Известная певица Ева Польна с нетерпением ждет наступления Нового года. Артистка воспитывает двух дочерей – Эвелин и Амалию и старается сделать так, чтобы девочки получили удовольствие от праздника. Накануне торжества бывшая солистка группы «Гости из будущего» рассказала «СтарХиту» о традициях, которые сложились в ее семье, а также поделилась со всеми читателями рецептом своего фирменного блюда. 


Какие новогодние традиции сложились в вашей семье?
Ева Польна: «Дочери преподносят мне особые подарки»
За неделю до Нового года мы всегда все вместе наряжаем новогоднюю елку – это целое мероприятие. Чтобы порадовать защитников живой природы, скажу сразу: наша елка искусственная, но при этом очень красивая. Обычно с утра папа собирает ее и устанавливает, мама достает из запасников украшения, а дети нарезают ленточки для новых игрушек. Я же подключаюсь в самый ответственный момент, и мы все вместе решаем, какой наряд будет у нашей елочки в этом году: разноцветный, бело-голубой или же красно-золотой. Как видите, все очень серьезно. А еще мы обязательно пишем друг другу на самодельных открытках новогодние пожелания, которым потом очень приятно перечитывать.—
Многие взрослые равнодушно относятся к Новому году, а вы предвкушаете праздник?
Ева Польна: «Дочери преподносят мне особые подарки»
С тех пор как у меня появились дети, не осталось шансов относиться к этому торжеству по-взрослому. Поэтому каждый год мы готовим карнавальные костюмы, учим стихи, фортепьянные пьесы, акробатические и танцевальные номера для домашнего концерта. И это прекрасно!—
Ваши дочери верят в Деда Мороза?
Ева Польна: «Дочери преподносят мне особые подарки»
Несмотря на компьютеры, супертелефоны, планшеты и «говорящие» ручки, мои дети ждут волшебства. Они пишут письма Деду Морозу с пожеланиями, а потом с нетерпением ждут подарков. Ну и я вместе с ними.


Как вы угадываете с подарками на Новый год?
Ева Польна: «Дочери преподносят мне особые подарки»
Я всегда стараюсь выяснить заранее, что именно мои близкие хотят получить, кто о чем мечтает. Для меня выбор подарка – это целый ритуал!—
Какие подарки делают вам дочери? Делают ли что-то своими руками?
Ева Польна: «Дочери преподносят мне особые подарки»
Для меня самое приятное – это их поделки. Девочки любят рисовать и к празднику всегда рисуют что-нибудь «серьезное» красками на холсте, рукодельничают.—
В праздничные дни вы работаете или проводите время с близкими?
Ева Польна: «Дочери преподносят мне особые подарки»
Новогодние каникулы я всегда провожу с семьей. Обычно мы отправляемся в путешествие в жаркие страны: океан и бескрайние пляжи прекрасно отвлекают от неласковой городской зимы.


Какие фирменные блюда традиционно появляются на вашем новогоднем столе?
Ева Польна: «Дочери преподносят мне особые подарки»
В Новый год в роли шеф-повара у нас выступает мой папа. Иногда мы просим его сделать легкий вариант оливье (с языком и без картофеля), а иногда – оливье по-царски с крабом и красной икрой. Кроме того, мы обязательно запекаем индейку или гуся с яблоками. А на себя я обычно беру приготовление закусок. —
Поделитесь с нашими читателями вашим фирменным рецептом новогоднего блюда.
Ева Польна: «Дочери преподносят мне особые подарки»
Одно из любимых блюд моей семьи – это форшмак, который переводится с немецкого языка как «закуска». Для его приготовления вам потребуются: одна крупная или две средние слабосоленые сельди, четыре сваренных вкрутую яйца, одна большая луковица, одно-два кислых зеленых яблока, 100 граммов сливочного масла. Филе сельди, очищенные яйца, кусок яблока, лук и размягченное сливочное масло один раз пропустите через мясорубку, чтобы сохранились кусочки. При желании, взбейте массу блендером для создания эффекта воздушного крема. Готовый форшмак положите в стеклянную посуду и поставьте в холодильник на час. Украсьте свежей зеленью и подавайте вместе с тостами или крупными гренками.
Ева Польна: «Дочери преподносят мне особые подарки»
У Евы есть несколько фирменных блюд
// Фото: Пресс-служба


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