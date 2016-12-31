Сергей Лазарев похвастался эксклюзивными подарками

Известный российский исполнитель Сергей Лазарев похвастался «крутыми эксклюзивными» подарками и поблагодарил своих близких за дружбу и внимание. Фото необычных сюрпризов певец опубликовал в социальных сетях.
На своей странице Instagram Сергей Лазарев опубликовал фотографию с подарками. Под снимком певец поблагодарил своих друзей за внимание и дружбу. Как выяснилось из поста, подарки Сергею Лазареву подарили Григорий Лепс с супругой Анной, Майя, Александр и ПЦ Лепс.
Подписчики Сергея Лазарева пришли от оригинальности новогодних подарков в настоящий восторг. Особенное внимание фолловеров привлекли подаренные друзьями стильные солнцезащитные очки, и они сразу предложили своему кумиру примерить их «немедленно».
Пользователи подметили, что все подарки Сергея Лазарева отличаются оригинальностью и отменным вкусом и поздравили артиста с наступающим Новым годом.
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